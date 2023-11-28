النصر إلى دور الـ 16 في «الأبطال»

الرياض (أ ف ب)



حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه في النصر السعودي بطاقتهم إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم، بالتعادل السلبي مع بيرسيبوليس الإيراني.

في المجموعة الخامسة، وعلى ملعب الأول بارك، تأثر النصر بالنقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 17، بعد طرد علي محمد لاجامي، بسبب خطأ قاس على ميلاد سارلاك، ما منعه من تكرار فوزه على بيرسيبوليس الذي خسر ذهاباً على أرضه 0-2 في الجولة الافتتاحية.

ورغم هذا التعادل، حسم النصر بطاقة عبوره الى ثمن النهائي، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط عن بيرسيبوليس بالذات في مجموعة شهدت الفوز الأول للدحيل القطري على حساب ضيفه الاستقلال الطاجيكستاني بهدفين سجلهما الكيني مايكل أولونجا «47 و89»، في لقاء أكمله فريقه بعشرة لاعبين في الثواني الأخيرة، بعد طرد البرتغالي روبن سيميدو.

ورغم الفوز، بات الدحيل بنقاطه الأربع خارج دائرة المنافسة على أن يكون بين أفضل الفرق الوصيفة، قبل مباراته في الجولة الأخيرة أمام بيرسيبوليس.

ويتأهل الى ثمن نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الخمس «على غرار شرق القارة»)، الى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.