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الرياضة

«أخلاق» رونالدو حديث العالم

«أخلاق» رونالدو حديث العالم
28 نوفمبر 2023 09:15

الرياض (د ب أ)

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ضرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو واحدة من أروع صور النزاهة واللعب النظيف في ملاعب كرة القدم، بعدما رفض قرار الحكم باحتساب ضربة جزاء له خلال مباراة فريقه النصر السعودي أمام بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا.
وفي الدقيقة الثانية من اللقاء ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا اليوم الاثنين، سقط رونالدو داخل منطقة جزاء الفريق الإيراني، بعد احتكاك مع مدافع بيرسبوليس، ليطلق الحكم صافرته معلناً عن ضربة جزاء للنصر.
وفور احتساب ضربة الجزاء، ركض رونالدو نحو الحكم، حيث أشار له أنه لا وجود لضربة جزاء، وأن لاعب الفريق الإيراني لم يعرقله، حيث أنه تعثر خلال محاولة سيطرته على الكرة، وهو ما أظهرته الإعادة التليفزيونية.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي حول العالم لقطة رونالدو «الرائعة»، حيث تغنت الجماهير العالمية بـ «أخلاق» الأسطورة البرتغالي، والذي ضرب أحد أروع الأمثلة للأخلاق الرياضية في الملاعب. 

دوري أبطال آسيا
النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
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