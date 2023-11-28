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الرياضة

«الفرسان».. الخسارة الأكبر بملعبه منذ 8 أعوام!

«الفرسان».. الخسارة الأكبر بملعبه منذ 8 أعوام!
28 نوفمبر 2023 09:38

 
سلطان آل علي (دبي)


تعرّض شباب الأهلي لخسارة قاسية على أرضه أمام العين 0-3، وذلك في القمة التي جمعت الفريقين على استاد راشد، ضمن «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو الفوز الذي منح «الزعيم» بداية إيجابية مع مدربه كريسبو، وأثار العديد من الأسئلة حول الوضع الفني لـ «الفرسان».
وتعد خسارة شباب الأهلي بفارق ثلاثة أهداف، أكبر خسارة للفريق على ملعبه منذ ما يقارب 8 سنوات في بطولة الدوري، حيث لم يخسر «الفرسان» بفارق يزيد على هدفين على ملعبه منذ 108 مباريات متتالية، وتحديداً في 13 فبراير 2015، حينها استطاع الوصل التفوق على شباب الأهلي بـ «رباعية» نظيفة في «الجولة 16» من موسم 2014-2015،
ويمثل هذا الرقم السلبي ناقوس خطر لكتيبة «الفرسان» بقيادة نيكوليتش. 

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والجدير بالذكر أنّ شباب الأهلي خلال هذه الفترة، خسر 15 مرة فقط، وتضم قائمة الأندية التي حققت الانتصار في ملعب شباب الأهلي، الجزيرة والشارقة «3 مرات»، والوصل والوحدة «مرتين»، والنصر وبني ياس والعين وعجمان والفجيرة «مرة واحدة».
وعلى مستوى استقبال شباب الأهلي للأهداف في ملعبه، سجل الجزيرة أكبر عدد، وذلك بـ5 أهداف في مناسبتين سابقتين، الأولى في موسم 2018-2019، عندما انتصر بنتيجة 5-4، والثانية في موسم 2020-2021 بنتيجة 5-3.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
العين
الوصل
الجزيرة
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