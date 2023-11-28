الأربعاء 29 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كايو كانيدو «البديل السوبر» مع «الإمبراطور»

كايو كانيدو «البديل السوبر» مع «الإمبراطور»
28 نوفمبر 2023 09:49

 
مراد المصري (دبي)

أخبار ذات صلة
«الفرسان» يواصل التحليق في «دوري الطائرة»
3 أهداف تفصل «دورينا» عن «المئوية الثالثة»


واصل كايو كانيدو تألقه منذ عودته إلى «بيته الأول» الوصل في الصيف الماضي، وتحوّل إلى «ورقة رابحة» و«بديل سوبر» يدفع به المدرب الصربي ميلوش، لحسم المواجهات الكبيرة هذا الموسم في «دوري أدنوك للمحترفين».
وظهر كانيدو في أوقات متميزة للغاية، ليسجل الهدف الثالث أمام الشارقة، والهدف الثالث أيضاً أمام العين، ثم أخيراً الهدف الرابع أمام الجزيرة، ليؤكد وجود «الإمبراطور» في صدارة الترتيب، بعد نهاية «الجولة الثامنة».
ويملك كايو كانيدو مسيرة رائعة في «دوري المحترفين»، وسجل هدفه رقم 90 في 191 مباراة منذ عام 2014، وعاش خلالها أزهى فتراته الفنية مع الوصل تحديداً.
ولعل اللافت أن اللاعب خاض 255 دقيقة في 8 مباريات، بمعدل 31 دقيقة للمباراة الواحدة، لكنه رغم ذلك يكون دائماً على أهبة الاستعداد، ويدرك جيداً الدور المطلوب منه، ويلعب بفعالية بارزة خلال الوقت على «المستطيل الأخضر» بكل روح قتالية، إلى جانب علاقته الخاصة مع الجماهير، وتفاعله المستمر معهم لرفع الروح المعنوية، سواءً له أو لزملائه.
وتحدث كايو كانيدو عقب التفوق على الجزيرة، مطالباً زملاءه بالتركيز في كل مباراة، وقال «الجماهير تشعر بالحماس في هذه الانتصارات، لكن يجب أن نلعب كل مباراة بالعقلية نفسها والرغبة، وندرك أن المشوار طويل للغاية في الدوري، وعلينا أن نقطع كل خطوة بوقتها، ونفكر دائماً في المباراة التالية، من دون إفراط في الفرحة».
وأضاف: «لطالما تحدثت أن الوصل هو منزلي، واخترت العودة هنا مرة أخرى، حيث أتطلع إلى المساهمة في بلوغ طموحات الفريق هذا الموسم، وأن نقدم جميعاً المطلوب منا في الملعب، من أجل إسعاد جماهيرنا التي تلتف حولنا في جميع الملاعب».
 

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
الجزيرة
كايو كانيدو
آخر الأخبار
رئيس الدولة: نخلد ذكرى شهدائنا وسيبقى ما قدموه إلى الوطن ديناً في أعناقنا نعمل على الوفاء به ما حيينا
علوم الدار
رئيس الدولة: نخلد ذكرى شهدائنا وسيبقى ما قدموه إلى الوطن ديناً في أعناقنا نعمل على الوفاء به ما حيينا
اليوم 09:47
حاكم أم القيوين يحضر عرضاً عسكرياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52
علوم الدار
حاكم أم القيوين يحضر عرضاً عسكرياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52
اليوم 21:43
سلطان الجابر يؤكد خلال مجلس "COP28" للإعلام أن حكمة القيادة وتصميم الشعب رسخا مكانة الإمارات عالمياً
علوم الدار
سلطان الجابر يؤكد خلال مجلس "COP28" للإعلام أن حكمة القيادة وتصميم الشعب رسخا مكانة الإمارات عالمياً
اليوم 21:25
ذياب بن محمد بن زايد: تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن
اليوم 21:17
حمدان بن زايد: يوم الشهيد تخليد لجنودنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن
علوم الدار
حمدان بن زايد: يوم الشهيد تخليد لجنودنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن
اليوم 21:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©