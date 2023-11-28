كايو كانيدو «البديل السوبر» مع «الإمبراطور»



مراد المصري (دبي)



واصل كايو كانيدو تألقه منذ عودته إلى «بيته الأول» الوصل في الصيف الماضي، وتحوّل إلى «ورقة رابحة» و«بديل سوبر» يدفع به المدرب الصربي ميلوش، لحسم المواجهات الكبيرة هذا الموسم في «دوري أدنوك للمحترفين».

وظهر كانيدو في أوقات متميزة للغاية، ليسجل الهدف الثالث أمام الشارقة، والهدف الثالث أيضاً أمام العين، ثم أخيراً الهدف الرابع أمام الجزيرة، ليؤكد وجود «الإمبراطور» في صدارة الترتيب، بعد نهاية «الجولة الثامنة».

ويملك كايو كانيدو مسيرة رائعة في «دوري المحترفين»، وسجل هدفه رقم 90 في 191 مباراة منذ عام 2014، وعاش خلالها أزهى فتراته الفنية مع الوصل تحديداً.

ولعل اللافت أن اللاعب خاض 255 دقيقة في 8 مباريات، بمعدل 31 دقيقة للمباراة الواحدة، لكنه رغم ذلك يكون دائماً على أهبة الاستعداد، ويدرك جيداً الدور المطلوب منه، ويلعب بفعالية بارزة خلال الوقت على «المستطيل الأخضر» بكل روح قتالية، إلى جانب علاقته الخاصة مع الجماهير، وتفاعله المستمر معهم لرفع الروح المعنوية، سواءً له أو لزملائه.

وتحدث كايو كانيدو عقب التفوق على الجزيرة، مطالباً زملاءه بالتركيز في كل مباراة، وقال «الجماهير تشعر بالحماس في هذه الانتصارات، لكن يجب أن نلعب كل مباراة بالعقلية نفسها والرغبة، وندرك أن المشوار طويل للغاية في الدوري، وعلينا أن نقطع كل خطوة بوقتها، ونفكر دائماً في المباراة التالية، من دون إفراط في الفرحة».

وأضاف: «لطالما تحدثت أن الوصل هو منزلي، واخترت العودة هنا مرة أخرى، حيث أتطلع إلى المساهمة في بلوغ طموحات الفريق هذا الموسم، وأن نقدم جميعاً المطلوب منا في الملعب، من أجل إسعاد جماهيرنا التي تلتف حولنا في جميع الملاعب».

