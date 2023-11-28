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الرياضة

نيوكاسل يواجه سان جيرمان بـ «نصف فريق»!

نيوكاسل يواجه سان جيرمان بـ «نصف فريق»!
28 نوفمبر 2023 11:06

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يدخل نيوكاسل يونايتد مباراته أمام باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي، محروماً من أكثر من نصف قائمة الفريق، بسبب الإصابات وعدم الجاهزية، وعقوبة الإيقاف التي يخضع لها النجم الإيطالي ساندرو تونالي بسبب تورطه في مراهنات رياضية، فضلاً عن غياب بعض اللاعبين الشباب غير المدرجين في قائمة الفريق بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا».
ويعلم إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل يونايتد أن نتيجة مباراة الذهاب التي فاز فيها فريقه 4/1، قد تلقي بظلالها على هذه المواجهة الجديدة، حيث يسعى سان جيرمان إلى «الثأر» لهزيمته الثقيلة خارج الديار، ويحاول قلب الوضع لمصلحته عندما يلعب على أرضه ووسط جماهيره في «حديقة الأمراء».
وعدّد إيدي هاو لاعبيه الغائبين لأسباب مختلفة، مشيراً إلى أنهم أُضيف إليهم لاعبان جديدان هما سيان لونجستاف وجي ويلوك، وبقية الأسماء هى هيرفي بارنز وكيلوم ويلسون وياكوب ميرفي ودان بورن وإليوت إندرسون ومات تارجيت وسفن بوتمان وسانس بورن، أما قائمة غير الجاهزين فتضم لويس هال وخافيير مانكيللو ومات ريتشي ومارك جيليسبي، إلى جانب عدد من اللاعبين الشباب غير المدرجين في قائمة «اليويفا».
وقال هاو: سنحاول السيطرة على الموقف بقدر الإمكان في حدود العدد المتاح لنا من اللاعبين، ولكن لا بد أن نعترف بأننا سنواجه صعوبات في إجراء تبديلات على نطاق واسع، لأننا لسنا في الوضع الذي نأمله. وعلق قائلاً: إنها لحظة حاسمة نختبر فيها إرادتنا وتصميمنا، وعلينا أن نبذل ما في وسعنا لكي لا نخسر، في إشارة واضحة إلى أن التعادل نتيجة مرضية.
واختار إيدي هاو أن يجري تدريباً قبل المباراة على ملعب «حديقة الأمراء»، في حين أنه لم يفعل ذلك من قبل عندما انتقل لمواجهة فرق أخرى على أرضها. وتعليقاً على ذلك، قال: مجرد تغيير من أجل التعود على أرضية الملعب الباريسي، وأسلوب مختلف من الممكن أن يكون مؤثراً بصورة إيجابية على أداء اللاعبين.
وشدد إيدي هاو على أن معنويات المجموعة المتاحة مرتفعة جداً، خاصة بعد الفوز الكبير الذي حققوه على تشيلسي 4/1 السبت الماضي في الجولة 13 للدوري الإنجليزي «البريميرليج». 

 

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
نيوكاسل
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