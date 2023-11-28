شرودر في «تحدٍ جديد» مع «العميد»



معتصم عبدالله (دبي)



تفاعلت وسائل إعلام ومواقع رياضية هولندية، مع تعيين ألفريد شرودر مدرباً جديداً لفريق النصر في الموسم الحالي 2203- 2024، بعد تجربته القصيرة مع العين، ليخلف الصربي جوران الذي تولى مهمة تدريب «الأزرق» قبل انطلاق الموسم الحالي قادماً من عجمان.

واتفقت معظم تقارير الصحافة الأوروبية التي تناولت تعاقد المدرب الهولندي صاحب الـ 51 عاماً، على أن مهمة المدرب السابق إف سي تفينتي وهوفنهايم وكلوب بروج وأياكس، لن تكون سهلة مع «العميد»، وتعد بمثابة «تحدٍ جديد».

وذكرت تقارير أن شرودر غادر محطته التدريبية السابقة مع العين، رغم تحقيق «الزعيم» لنتائج إيجابية على صعيد الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي محلياً، ودوري أبطال آسيا على صعيد المنافسة القارية.

وقال تقرير نشره موقع بريكنج نيوز: «دخل النصر حقبة جديدة بتعيين ألفريد شرودر مدرباً جديداً له يحمل معه إرثًا غنيًا في إدارة فرق بارزة على صعيد الدوريات الأوروبية، تبقى شاهدة على مهاراته وقدرته على التكيف وفطنته التكتيكية ورؤيته الإستراتيجية».

وأضاف: «يمثل النصر، الذي يحتل حالياً المركز التاسع في ترتيب الدوري المحلي، بنهاية الجولة الثامنة، فرصة جديدة ومليئة بالتحديات لشرودر، خاصة في ظل المركز المتأخر للفريق، والذي يؤكد صعوبة المهمة المنتظرة للمدرب الجديد، والذي يستعد لمواجهة فريقه السابق العين في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

من جانبها، أشارت صحيفة باودال إلى أن شرورد أمضى أقل من ثلاثة أسابيع، بعد مغادرته العين، ليتولى مهمة تدريب النصر في الدوري الإماراتي، رغم العروض من أندية أوروبية أخرى أبزرها يونيون برلين، وقال التقرير «يعد النصر المحطة السادسة التدريبية في مشوار شرودر بعد تفينتي وهوفنهايم وكلوب بروج وأياكس والعين».

وبحسب التقارير يضم الجهاز الفني الجديد للعميد بقيادة الهولندي ألفريد شرودر شقيقه بارت شرودر في منصب المدرب المساعد، وهو ذات المنصب الذي عمل به في محطته السابقة مع العين.

بدورها تفاعلت صحية أبولا البرتغالية مع تعاقد «العميد» مع الهولندي شرودر، وعنونت تقريرها حول الخبر بالقول «تاعرابت ويوري ميديروس تحت قيادة فنية جديدة»، في إشارة إلى ثنائي النصر الحالي من اللاعبين الأجانب الذين سبق لهم اللعب في الدوري البرتغالي.

ويقود شرودر «العميد» في مباراته الرسمية الأولى أمام ضيفه الوحدة مساء الجمعة المقبل على استاد آل مكتوم، ضمن «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، فيما ستكون المباراة التالية أمام مضيفه خورفكان في 9 ديسمبر، ضمن الجولة العاشرة، قبل لقاء العين على استاد هزاع بن زايد في 12 ديسمبر في إياب الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد فوز «الزعيم» ذهاباً بهدفين دون مقابل.