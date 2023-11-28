العين يفرض «الزعامة» على «دوري 21» بـ «ثلاثية الكلاسيكو»

معتصم عبدالله (دبي)

أكد العين جدارته بصدارة «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، بفوزه على ضيفه شباب الأهلي 3-2، في قمة مباريات «الجولة الثامنة»، والتي شهدت انتزاع الوحدة لمركز «الوصافة»، بتغلبه على الإمارات 1-0، وتراجع الجزيرة إلى «الخامس»، بعد الخسارة أمام الوصل «الثالث» 0-1، فيما شهدت بقية المباريات، فوز البطائح على الشارقة 2-1، وبني ياس أمام حتا 1-0، وعجمان على خورفكان 3-1، واتحاد كلباء على النصر 3-2.

وكسب «الزعيم» المواجهة أمام ضيفه «الفرسان» 3-2، بفضل أهداف ريلوانو سركي في الدقيقة 13، يوسف عبده في الدقيقة 37، و«البديل» خالد الجابري في الدقيقة 74، فيما أحرز «ثنائية» الضيوف، عبادة كامل لاعب العين «هدف عكسي» في الدقيقة 44، وراشد محمد في الدقيقة 80، ورفع العين رصيده إلى «20 نقطة» في الصدارة، مقابل بقاء شباب الأهلي برصيد «12 نقطة» في المركز السابع.

وحسم «العنابي» المواجهة أمام مضيفه «الصقور» بهدف موسى سينجور في الدقيقة 71، ليرفع الوحدة رصيده إلى «17 نقطة»، ويرتقي إلى المركز الثاني، مستفيداً من خسارة الجزيرة المتراجع إلى المركز الرابع أمام مضيفه الوصل «الثالث» بهدف سجله المدافع دانيل مارتينيز في الدقيقة 49، ورفع «الأصفر» رصيده إلى «16 نقطة»، مقابل «15 نقطة ل «فخر أبوظبي».

وعاد اتحاد كلباء إلى «مربع الصدارة»، بالفوز خارج قواعده أمام مضيفه النصر 3-2، وسجل أهداف «النمور» الدو بارا في الدقيقة 15، زكريا محمد في الدقيقة 32، ومحمد البلوشي في الدقيقة 86، فيما أحرز هدفي «العميد» عبيد سالم في الدقيقة 75، وعبدالعزيز داوود في الدقيقة 93، ورفع اتحاد كلباء رصيده إلى «15 نقطة»، مقابل «12 نقطة» للنصر السادس.

نتائج الجولة الثامنة



الشارقة – البطائح 1-2

الوصل – الجزيرة 1-0

الإمارات – الوحدة 0-1

بني ياس – حتا، 1-0

العين – شباب الأهلي 3-2

عجمان – خورفكان 3-1

النصر – اتحاد كلباء 2-3



ترتيب فرق الصدارة



العين: 20

الوحدة: 17

الوصل: 16

اتحاد كلباء: 15