أتزيلي يخلع عباءة شرودر!

سلطان آل علي (دبي)



عاد العين بفوز كبير على حساب شباب الأهلي على أرضه بـ «ثلاثية» نظيفة، ضمن «الجولة الثامنة»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، في قمة شهدت العديد من المخرجات الإيجابية لـ «الزعيم»، منها أن الانتصار يأتي بمثابة بداية جديدة للفريق مع المدرب الأرجنتيني كريسبو الذي أشرك عمير أتزيلي وبالاسيوس، وهما المستبعدان فنياً طوال الفترة الماضية، من المدرب السابق ألفريد شرودر.

ولم يهدر بالاسيوس وعمير أتزيلي الفرصة المتاحة، وقدم اللاعبان أداءً متميزاً واستثنائياً في فوز «الزعيم» بهذه «القمة الكبيرة»، سواء من ناحية التسجيل أو الصناعة.

ويعد عمير أتزيلي بالتحديد نجم المباراة الأول على الصعد كافة، وفي الجانب الهجومي، صنع هدف بالاسيوس الحاسم والثاني للعين، كما صنع 7 فرص في المباراة، منها فرصتان محققتان للتسجيل، معادلاً الرقم القياسي هذا الموسم بمباراة واحدة، والمسجل باسم بيانيتش أمام البطائح في الجولة نفسها، حيث صنع 7 فرص كذلك.

وقام أتزيلي بأكبر عدد من العرضيات في المباراة بـ9 عرضيات منها 6 صحيحة، وهو ضعف عدد العرضيات التي صنعها كارتابيا وجانييف معاً بمجموع 8 عرضيات.

وفي جانب التمريرات، فلا يوجد لاعب قام بتمريرات أمامية أكثر من عمير ب23 تمريرة، وهو كذلك الأكثر مراوغة للمنافس في اللقاء بـ7 مراوغات ونسبة نجاح 57%.

ولم يقتصر دور أتزيلي على الجانب الهجومي، بل قدم أدواراً دفاعية متميزة كذلك، فقد قام ب4 تدخلات ناجحة في المباراة، ليكون أعلى لاعب، إضافة إلى أنه ثالث أكثر اللاعبين تفوقاً في الالتحامات البدنية بـ10 التحامات ناجحة خلف لابا كودجو ورينان بـ11 التحاماً، كما كسب أتزيلي خطئين في اللقاء، وهو ثاني أكثر لاعب بعد رينان من شباب الأهلي ب3 أخطاء مكتسبة.

وتبدو البصمة الأولى لعمير أتزيلي مبشرة للعيناوية، ويأمل عشاق «الزعيم» أن يستمر أتزيلي في التألق والمساهمة في انتصارات الفريق، مع المرحلة الجديدة التي يقودها الأرجنتيني كريسبو، والمنافسة على كل المسابقات.