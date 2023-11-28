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الرياضة

الجزيرة يعاني «اهتزاز النتائج»

الجزيرة يعاني «اهتزاز النتائج»
28 نوفمبر 2023 13:30

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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يعاني الجزيرة في الموسم الحالي، خاصة على صعيد استقرار النتائج، واهتزاز الأداء، لاسيما في ظل قيادة الهولندي فرانك دي بور الذي لم ينجح في فك شيفرة الفريق إلى الآن.
حقق «فخر أبوظبي» الفوز في ثلاث مباريات فقط، من أصل ثماني جولات في «دوري أدنوك للمحترفين»، والمثير أن الفريق تلقى ثلاث خسائر أيضاً، أي أن كفة الفوز والخسارة متعادلة، وهو رقم غريب على الجزيرة لم يره عشاقه منذ سنوات طويلة، وتعادل الفريق في مباراتين.
يحتل الجزيرة المركز الثامن في ترتيب البطولة، وهو ترتيب لا يعرفه الفريق كثيراً، لاسيما أنه تعود دائماً أن يكون على القمة.
مسيرة «فخر أبوظبي» في ثماني مباريات مليئة بالعديد من الأرقام السلبية، أهمها أن مرماه تلقى 14 هدفاً بواقع 1.75 هدف في المباراة، وهو رقم يعد غريباً أيضاً على «قلعة الفخر»، أيضاً، كما أنه تكبد خسارتين «موجعتين» أمام خورفكان في «الجولة السادسة» بنتيجة 2-4 وكذلك الخسارة بالنتيجة نفسها أمام الوصل في «الجولة الثامنة»، الأمر الذي يعني أن دفاعات الجزيرة بها العديد من المشاكل.
وخلال الجولات الماضية لم يحقق «فخر أبوظبي» الفوز في مباراتين متتاليتين، إلا مرة واحدة، وحدث ذلك في الجولتين الثالثة والرابعة، كما أنه لم يتذوق طعم الانتصار منذ «الجولة الخامسة»، بتعادله مع شباب الأهلي، وخسر أمام خورفكان، وتعادل مع الشارقة، وأخيراً خسر من الوصل، لتؤكد الأرقام أن الفريق يتراجع إلى الخلف، في ظل عدم قدرة دي بور على قراءة قدرات لاعبيه جيداً.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
الوصل
فرانك دي بور
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