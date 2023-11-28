«المرأة الخليجية» تعتمد خطة «المنصة الموحدة»



أبوظبي (الاتحاد)



عقدت اللجنة التنفيذية لمشروع المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، المنبثقة من اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة التابعة للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها الأول، للتعريف بالأدوار بين العضوات ووضع الخطة الاستراتيجية التطويرية، لتحقيق الأهداف المنشودة لدعم رياضة المرأة الخليجية.

وترأست الاجتماع غالية المناعي، عضو مجلس إدارة اتحاد رياضة المرأة، رئيسة اللجنة التنفيذية لمشروع المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، وحضرت وفاء إبراهيم خليل سلمان الجزاف، رئيس دعم المراكز الشبابية بوزارة شؤون الشباب، عضو لجنة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في المجال الرياضي بالبحرين، وموضي عبدالعزيز السديري، اختصاصي أول علاقات دولية في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مقرر لجنة المرأة بالرياضة السعودية، وبنت سالم الإسماعيلية، نائب رئيس اللجنة العمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين باللجنة الأولمبية العُمانية، وخبيرة الرياضة النسائية بمكتب وكيل الرياضة والشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، ومها يوسف العبد الجبار، أمين السر المساعد بلجنة رياضة المرأة القطرية.

وصادقت اللجان الأولمبية الخليجية على مقترح الإمارات بإنشاء المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، خلال الاجتماع الـ 97 للمكتب التنفيذي، عقب رفعه من اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة التابعة للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد اجتماعها الثاني بالعاصمة العُمانية مسقط، وشاركت به نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد رياضة المرأة، عضو اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي قدمت خلاله مقترح الإمارات لإنشاء منصة موحدة لرياضة المرأة الخليجية.

وقالت نورة السويدي: يسعدني أن أثمن جهود اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة التابعة للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرص العضوات الكريمات على تقديم تشجيعهن المتواصل لجميع المبادرات والبرامج الهادفة لدعم رياضة المرأة الخليجية، ولعل من ضمنها مشروع المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، الذي يسعى لتعزيز التعاون مع جميع الاتحادات والمؤسسات المعنية برياضة المرأة في دول مجلس التعاون، لإبراز إنجازات رياضة المرأة وتوثيق نجاحاتها، بما يخلق قاعدة بيانات واسعة تتوحد من خلالها مساعينا لتعزيز انتشار الرياضة، بما يتواءم مع خطط عمل جميع الاتحادات الرياضية التي تسعى لتحقيق ذات الأهداف من خلال تنمية الرياضة وتعزيز استقطاب المواهب الرياضية لتوسيع مشاركة المرأة في القطاع الرياضي.

وأكدت أن المنصة تعكس حرص الإمارات على دعم رياضة المرأة، والعمل يداً بيد مع أخواتنا في الدولة الخليجية، لترسيخ دعائم الاستدامة وتعزيز دور المرأة في المجال الرياضي، وذلك انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن المستقبل الأفضل مسؤولية مشتركة تتحقق بتكاتف الجميع.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيسة لجنة تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، بمقترح الإمارات بإنشاء منصة موحدة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي، وقالت: المقترح يعكس حرص الإمارات على تمكين المرأة الخليجية، ونشر رياضة المرأة على أكبر نطاق والمساهمة في تطورها وازدهارها، من خلال تسليط الضوء على نجاحاتها وإنجازاتها، ونال المقترح أصداء إيجابية ومباركة من جميع أعضاء اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لما له من أهداف إيجابية على صعيد تطور رياضة المرأة، عندما يتم تخصيص منصة إعلامية موحدة لإبراز أنشطة المرأة الخليجية على مستوى الرياضة ويوثق قصص نجاحاتها وكافة البيانات والمعلومات، التي ستشكل مرجعاً مهماً لكل الباحثين عن المعلومة من إعلاميين وأكاديميين.