سالم القاسمي يشارك في عمومية «دولي المبارزة»



دبي (الاتحاد)



شارك الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الإماراتي والعربي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للمبارزة، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي «الكونجرس»، في شرم الشيخ المصرية، بحضور إيمانويل كاتسياداكيس رئيس الاتحاد الدولي، ورؤساء وممثلي اتحادات أكثر من 135 اتحاداً.

افتتح وزير الشباب والرياضية المصري د. أشرف صبحي اجتماع الجمعية العمومية عبر «الفيديو كونفرس»، مرحباً بجميع الحضور وممثلي الاتحاد الدولية والإقليمية، كما أقيم على هامش الكونجرس اجتماعات المكتب التنفيذي، بحضور الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي.

اعتمدت الجمعية العمومية «روزنامة» بطولات العالم في الفئات كافة حتى 2026، وأعلن الاتحاد الدولي عن استضافة مدينة تبليسي في جورجيا لبطولة العالم للكبار 2025، بينما تستضيف الصين بطولة العالم للشباب والناشئين 2025، وبطولة العالم للكبار في هونج كونج 2026، كما تستضيف ريو دى جانيرو بالبرازيل بطولة العالم للأشبال والناشئين 2026.