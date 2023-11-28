الأربعاء 29 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خورفكان يبحث عن «ودية»

خورفكان يبحث عن «ودية»
28 نوفمبر 2023 14:00

 
فيصل النقبي (خورفكان) 

أخبار ذات صلة
«الفرسان» يواصل التحليق في «دوري الطائرة»
3 أهداف تفصل «دورينا» عن «المئوية الثالثة»


يبحث نيبوشا مدرب خورفكان عن ودية نهاية الأسبوع، بعد تأجيل لقاء العين، ضمن «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين».
وتكتسب الودية أهمية كبيرة للمدرب الذي يسعى لانتشال الفريق من «كبوة» النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، خاصة الخسارة أمام بني ياس وعجمان على التوالي في الدوري، ورفع الروح المعنوية، خاصة أنه منذ توليه المهمة، لم يحصد «النسور» أي نقطة.
من جانب آخر، تبحث الإدارة منذ الآن عن أجانب في «الانتقالات الشتوية» لدعم الصفوف، وربما يحدث تغيير في عدد من المراكز، بناء على الاتفاق مع الجهاز الفني، حيث يحدد نيبوشا المراكز التي تحتاج إلى الدعم، ومن المنتظر أن تبدأ الإدارة المهمة مبكراً حتى يقع الاختيار على الصفقات القوية.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
العين
آخر الأخبار
رئيس الدولة: نخلد ذكرى شهدائنا وسيبقى ما قدموه إلى الوطن ديناً في أعناقنا نعمل على الوفاء به ما حيينا
علوم الدار
رئيس الدولة: نخلد ذكرى شهدائنا وسيبقى ما قدموه إلى الوطن ديناً في أعناقنا نعمل على الوفاء به ما حيينا
اليوم 09:47
حاكم أم القيوين يحضر عرضاً عسكرياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52
علوم الدار
حاكم أم القيوين يحضر عرضاً عسكرياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52
اليوم 21:43
سلطان الجابر يؤكد خلال مجلس "COP28" للإعلام أن حكمة القيادة وتصميم الشعب رسخا مكانة الإمارات عالمياً
علوم الدار
سلطان الجابر يؤكد خلال مجلس "COP28" للإعلام أن حكمة القيادة وتصميم الشعب رسخا مكانة الإمارات عالمياً
اليوم 21:25
ذياب بن محمد بن زايد: تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن
اليوم 21:17
حمدان بن زايد: يوم الشهيد تخليد لجنودنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن
علوم الدار
حمدان بن زايد: يوم الشهيد تخليد لجنودنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن
اليوم 21:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©