خورفكان يبحث عن «ودية»



فيصل النقبي (خورفكان)



يبحث نيبوشا مدرب خورفكان عن ودية نهاية الأسبوع، بعد تأجيل لقاء العين، ضمن «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين».

وتكتسب الودية أهمية كبيرة للمدرب الذي يسعى لانتشال الفريق من «كبوة» النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، خاصة الخسارة أمام بني ياس وعجمان على التوالي في الدوري، ورفع الروح المعنوية، خاصة أنه منذ توليه المهمة، لم يحصد «النسور» أي نقطة.

من جانب آخر، تبحث الإدارة منذ الآن عن أجانب في «الانتقالات الشتوية» لدعم الصفوف، وربما يحدث تغيير في عدد من المراكز، بناء على الاتفاق مع الجهاز الفني، حيث يحدد نيبوشا المراكز التي تحتاج إلى الدعم، ومن المنتظر أن تبدأ الإدارة المهمة مبكراً حتى يقع الاختيار على الصفقات القوية.