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اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل تراخيص أندية الأولى

اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل تراخيص أندية الأولى
28 نوفمبر 2023 12:58


دبي (الاتحاد)

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نظم اتحاد كرة القدم ورشة عمل تراخيص أندية الدرجة الأولى للدورة 2024-2025، بمشاركة ممثلي الأندية المعنية.
واستعرضت ورشة العمل التي قدمها عدنان الزعابي رئيس قسم تطوير وتراخيص الأندية في الاتحاد، إحصائيات عن دورة التراخيص السابقة 2023-2024، وبعض التعديلات التي طرأت على دورة التراخيص الحالية 2024-2025، والجدول الزمني لتنفيذها.
وتم التأكيد خلال الورشة على أهمية استيفاء أندية الدرجة الأولى للمعايير التي اشترطتها لائحة التراخيص المحلية، وهي المعايير المالية، ومعايير الإدارة والعاملين، والمعيار الرياضي، والمعايير القانونية، ومعايير البنية التحتية بدرجاتها المختلفة. 

الإمارات
اتحاد كرة القدم
دوري الدرجة الأولى
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