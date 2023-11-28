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الرياضة

حمدالله يمتدح «لمسة» جاياردو

حمدالله يمتدح «لمسة» جاياردو
28 نوفمبر 2023 13:01

 
الرياض (أ ف ب) 

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امتدح المغربي عبد الرزاق حمدالله هداف الاتحاد السعودي مدرّبه الجديد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، بعد تسجيله هدفين في مرمى ايه جي أم كاي الأوزبكستاني عبرا بنادي مدينة جدة إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا في كرة القدم.
وقال المغربي الدولي بعد تسجيله «ثنائية» في غضون خمس دقائق، خلال الفوز على مضيفه 2-1 في الجولة الخامسة قبل الأخيرة: «كل مدرب له لمسته الخاصة، ومدرّبنا الجديد أظهر أنه من المدربين الرائعين، ونأمل أن نتطوّر أكثر في ظل قيادته».
وكان الاتحاد، حامل لقب الدوري السعودي، عيّن في 18 نوفمبر جاياردو بدلاً من البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو، لسوء النتائج التي أرجعته إلى المركز الرابع راهناً.
من جهته، قال جاياردو الذي قاد ريفربلايت إلى إحراز 14 لقباً في ثمانية أعوام قبل رحيله عنه في 2022: «يتحسّن الفريق من مباراة لأخرى وسيكون أفضل في المستقبل».
ورفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة من خمس مباريات في المجموعة الثالثة، بفارق نقطتين عن سيباهان الإيراني وخمس عن القوة الجوية العراقية، ليضمن بطاقة التأهل إلى دور الـ16.
وحتى لو خسر الاتحاد مباراته الأخيرة في دور المجموعات وحلّ وصيفاً في مجموعته، ستضمن نقاطه الـ12 حلوله بين أفضل ثلاثة أندية تحتل مركز الوصافة في منطقة غرب آسيا.
ويتأهل إلى ثمن نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الخمس «على غرار شرق القارة»، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

دوري أبطال آسيا
الاتحاد السعودي
عبدالرزاق حمدالله
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