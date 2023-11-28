أونيل ينقلب على «الفار»!



لندن (رويترز)

يعد جاري أونيل مدرب ولفرهامبتون من المعجبين دائماً بتقنية حكم الفيديو المساعد، لكنه انضم إلى مجموعة متزايدة من المدربين الذين يشتكون من نظام المراجعة، بعد احتساب ضربتي جزاء ضد فريقه في الهزيمة 3-2 على ملعب فولهام.

وسجل ويليان هدفاً من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وهي الثانية له في المباراة، ليمنح فولهام فوزاً مثيراً 3-2 على ولفرهامبتون في مباراة ممتعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتم احتساب ضربتي الجزاء، بعد تدخل من نيلسون سيميدو على توم كايرني، ثم تدخل من جواو جوميز على هاري ويلسون، وجاءت الضربة الأخيرة بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وقال أونيل للصحفيين: «كنت دائماً أؤيد تقنية حكم الفيديو المساعد، لكنني أعتقد أنها تسبب مشكلة كبيرة في الوقت الحالي، وحقيقة أن الخطأ الأول لا يعتبر خطأ واضحاً، والثاني أعتقد فقط أن تقنية حكم الفيديو المساعد كلفتنا هذه الركلة، ربما تكون هذه الليلة قد جعلتني أرفض تقنية الفيديو عندما اعتقدت أنها تساعد، لكن الأمر لم يحدث، واعترف الحكم بشكل أساسي أنه كان هناك خطأ من نيلسون، لكن في حالة هاري ويلسون نحن نختلف قليلاً».

ويحتل ولفرهامبتون المركز 12 في الدوري برصيد 15 نقطة من 13 مباراة، لكن أونيل قال إن القرارات التحكيمية السيئة كلفته سبع نقاط أخرى.

وأضاف: «أنا أدرب نادياً كبيراً لكرة القدم هنا، والفارق الذي تحدثه في سمعتي وفي تقدم النادي بالدوري وفي معيشة الناس، فارق هائل، ولا يمكن أن يكون الأمر هكذا مع كل التكنولوجيا، وطوال الوقت في أكبر دوري في العالم، حيث تحدث الكثير من الأخطاء، لا يمكن أن يكون الأمر على ما يرام».

وبات أونيل أحدث مدرب في الدوري الإنجليزي يهاجم تقنية حكم الفيديو المساعد بعد يورجن كلوب مدرب ليفربول، وأنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام، وماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي، وميكل أرتيتا مدرب أرسنال، وجميعهم انتقدوا هذا النظام.

واعترفت لجنة الحكام الإنجليزية ببعض الأخطاء، ولكنها أوصت أيضاً بمشاركة أكثر استباقية لتقنية حكم الفيديو أثناء المباريات.