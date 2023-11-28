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الرياضة

سبالينكا وريباكينا تفتتحان موسم 2024 في برزبين

سبالينكا وريباكينا تفتتحان موسم 2024 في برزبين
28 نوفمبر 2023 13:09

 
سيدني (رويترز) 

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قال منظمون إن أرينا سبالينكا المصنفة الثانية عالمياً، وإيلينا ريباكينا المصنفة الرابعة ستفتتحان موسم 2024 في بطولة برزبين الدولية استعداداً لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس.
وسبق بالفعل إعلان مشاركة نعومي أوساكا المصنفة الأولى عالمياً سابقاً في البطولة التي تعود لتقام في الأسبوع الأول من يناير المقبل بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب جائحة فيروس كورونا.
وسبالينكا غير مؤهلة للمنافسة في كأس يونايتد المختلطة التي تقام في بيرث وسيدني في نفس الأسبوع، بسبب الحظر المستمر على فرق روسيا البيضاء وروسيا.
وتنضم اللاعبة 25 عاماً إلى مواطنتها القادمة من روسيا البيضاء فيكتوريا أزارينكا، بطلة أستراليا المفتوحة مرتين، في بطولة برزبين التي تضم 48 لاعبة، حيث تستعد للدفاع عن لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى في ملبورن بارك.
وقالت سبالينكا في بيان: «أستراليا لها مكانة خاصة في قلبي بعد فوزي بأول بطولة كبرى لي هناك، لا أستطيع الانتظار حتى أشارك للمرة الأولى في بطولة برزبين الدولية واللعب أمام جماهير التنس في كوينزلاند».
وخسرت القازاخستانية ريباكينا المولودة في روسيا، بطلة ويمبلدون عام 2022، أمام سبالينكا في نهائي ملبورن هذا العام.

التنس
أرينا سابالينكا
ريباكينا
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
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