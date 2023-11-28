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الرياضة

إمبيد يُسقط ليكرز بـ «تريبل دابل»!

إمبيد يُسقط ليكرز بـ «تريبل دابل»!
28 نوفمبر 2023 13:12

لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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حقّق الكاميروني جويل إمبيد سادس «تريبل دابل» في مسيرته في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، مسجلاً 30 نقطة و11 مرتدة و11 تمريرة حاسمة، ليقود فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على لوس أنجلوس ليكرز 138-94.
وبينما صنع ليبرون جيمس التاريخ، فقد فعل ذلك في أكبر خسارة له في مسيرته.
حقق إمبيد البالغ 29 عاماً وأفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، أول «تريبل دابل» له هذا الموسم في ثلاثة أرباع من المباراة، في الليلة نفسها التي سجّل فيها سفنتي سيكسرز 22 رمية ثلاثية، بفارق رمية واحدة عن الرقم القياسي للنادي.
وقال الكاميروني بعد المباراة: «تحاول أن تلعب كرة السلة من أجل الفوز، عندما يكون زملائي متاحون للتمرير، أريد أن أقدم لهم تسديدات سهلة، أن أجعل فقط المباراة سهلة عليّ».
وكان تايريز ماكسي أفضل المسجّلين في المباراة مع 31 نقطة، وثماني تمريرات حاسمة لفريق سيكسرز.
وأضاف إمبيد: «نحن نلعب معاً، نحن نستمتع بتبادل الكرة، الكرة تتحرك، نحن نعرف ما يتعيّن علينا القيام به، الأمر يبدأ بالدفاع، بمجرد أن تقطع الكرة، يمكنك الانتقال والحصول على سلات سهلة».
وتعرّض ليبرون جيمس، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، والذي قاد ليكرز برصيد 18 نقطة، لأثقل خسارة في مسيرته المتواصلة منذ 21 عاماً في «أن بي إيه».
وعندما سُئل عمّا يحتاج إلى التغيير بالنسبة لليكرز، أجاب جيمس «الكثير».
وتجاوز جيمس كريم عبد الجبار في عدد الدقائق التي لعبها الدوري على الإطلاق في الموسم العادي والتصفيات مجتمعة، بأكثر من 66300 دقيقة.
وكانت هذه ثاني أكبر خسارة في تاريخ المواجهات بين الفريقين، عندما سقط ليكرز (كان اسمه مينيابولس) أمام فريق سفنتي سيكسرز (كان اسمه سيراكيوز ناشونالز) بفارق 31 نقطة، في نوفمبر 1951.

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