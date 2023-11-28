«الملك» في «مهب الريح» بـ«الأبطال»!



علي معالي (الشارقة)



وضع الشارقة نفسه في «مأزق شديد» بـ «دوري أبطال آسيا» لكرة القدم، بعد الخسارة القاسية على ملعبه بـ «الإمارة الباسمة» أمام السد القطري بهدفين، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، من منافسات المجموعة الثانية، مما جعل «الملك» يتراجع في الترتيب إلى المركز الثاني «8 نقاط»، خلف «المتصدر» ناساف الأوزبكي «10 نقاط».

وبالفعل أصبح «الملك» في «مهب الريح»، وقريباً من وداع البطولة من دور المجموعات، بعد أن تصدر لأكثر من جولة، وكان أقرب المرشحين للتأهل إلى دور الـ 16، ويبقى الأمل في أن ينتزع الفريق انتصاراً في لقاء الفيصلي، وأن يفوز السد على ناساف، لكي يضمن الشارقة التأهل المباشر أول المجموعة، وعدم الدخول في حسابات أخرى.

وكان فوز السد رسالة تهديد صريحة وواضحة، بأنه من الممكن أن يجد الشارقة نفسه خارج البطولة، والفشل في التأهل إلى دور الـ 16، عقب مباراتي الجولة السادسة والأخيرة، حيث يلتقي الشارقة مع الفيصلي الأردني، في استاد عمان الدولي، وهو الفريق الوحيد بالمجموعة الذي فقد طموح الصعود، بعد الخسارة من ناساف في الجولة الخامسة بنتيجة 3-1.

ومن المتوقع أن يلعب الفيصلي بهدوء أعصاب، في الوقت الذي يبحث فيه الشارقة عن الفوز، أملاً في أن ينتزع السد نتيجة إيجابية في مباراته مع ناساف، وهو ما يجعل الضغوط أكبر على الشارقة الذي يعاني بشدة في هذه المرحلة، سواء على المستوى المحلي أو القاري، وتقام المباراتان في توقيت واحد يوم 4 ديسمبر المقبل.

كشفت مباراة السد، والتي أدارها لاعب سابق دربه كوزمين في السد، وهو وسام رزق، القصور الكبير في صفوف «الملك»، في مراكز مختلفة، بداية من حراسة المرمى التي غاب عنها عادل الحوسني للإيقاف، مروراً بالدفاع الذي يلعب كل مباراة بشكل مختلف، إما للإصابات أو الإيقافات، أو لعدم قناعة المجرب بما يقدمه أحد الأجانب الكبار، خاصة اليوناني كوستاس مانولاس، كما يعاني «الملك» من حالة «توتر» شديدة بين صفوفه، والدليل البطاقات الصفراء الكثيرة التي حصل عليها في لقاء السد ووصلت إلى 5 إنذارات، وكذلك ما حدث في المسابقات المحلية من بطاقات صفراء وحمراء.

وأزعجت البطاقات الروماني كوزمين مدرب الفريق، لدرجة أنه قال: «هناك بعض اللاعبين لا يؤدون تحت الضغط، وهو أمر لابد من علاجه في الفترة المقبلة، ومع الأسف نعيش مرحلة صعبة، وأن الخيارات محدودة لكثرة الإصابات وجعلت العديد من العناصر يغيبون عن المباراة المهمة».

ولم يفقد كوزمين الأمل في التأهل، وقال: «ثقتي كبيرة في اللاعبين، بأن يتم علاج الأخطاء، والعودة إلى «الطريق السليم»، وتدارك الموقف قبل مواجهة الفيصلي، وعلينا السير حتى الفرصة الأخيرة».