بلدية دبي بطل الكريكت في «الدورة العمالية»



دبي (الاتحاد)



فاز بلدية دبي بلقب بطولة الكريكت التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة الخامسة من «الدورة الرياضية العمالية» الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وشرطة دبي، وتقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا» على مختلف الملاعب في دبي، وتستمر إلى 13 مارس 2024، وتتضمن 11 لعبة.

وأقيمت البطولة في السكن العمالي بمنطقة جبل علي التابع لدبي القابضة، وحصل بلدية دبي على كأس البطولة، والمركز الأول، بعد تغلبه على شركة فارنيك الذي حصل على المركز الثاني، وحل شركة دلسكو ثالثاً، وشارك في البطولة 32 فريقاً من مختلف المؤسسات والشركات العامة والخاصة، وشهدت المنافسات متابعة جماهيرية كبيرة.

وفي ختام البطولة، قام عبد الله لشكري أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، وممثل عن مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي، بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى الجوائز الفردية، وتوزيع جوائز وهدايا للفائزين في المسابقات التي أقيمت على هامش البطولة للجمهور الذي تابع البطولة.

وتتواصل فعاليات الدورة الرياضية العمالية الخامسة على مدار الأسابيع المقبلة، حيث تقام بطولة الكرة الطائرة الأسبوع المقبل في المجمع الرياضي لشركة دلسكو، وتشهد مشاركة نسائية للمرة الأولى، حيث خصصت المؤسسات والشركات فرق نسائية من العاملات للمنافسة في الدورة، وبعد انتهاء بطولة الكرة الطائرة يتم تنظيم بطولة شد الحبل ومصارعة الذراعين والسباحة واليوجا وكرة السلة، وتقام الدورة في 10 مواقع مختلفة هي جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، شركة دتكو، شركة دلسكو، مجمع إينوك السكني، القصيص، المحيصنة الرابعة، ومجمع الغرير السكني.

ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم الدورة الرياضية العمالية إلى إتاحة الفرصة للعاملين بالشركات لرفع مستوى لياقتهم البدنية وإرساء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال توفير فرص التواصل بينهم إلى جانب تحسين ظروف العمل من أجل رفع الإنتاجية وشغل أوقات فراغهم بممارسة الرياضة والنشاط البدني، ومشاركتهم في أجواء مليئة بالمنافسة والترفيه، بما يحقق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد.