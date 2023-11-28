استضافة الإمارات لـ «مونديال البولو» على طاولة «الكونجرس»



دبي (الاتحاد)



يغادر وفد الإمارات، الأربعاء متوجهاً إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للبولو، ويتم خلالها اختيار الدولة التي تحظى باستضافة كأس العالم للبولو 2026، بمشاركة منتخبات قارات العالم، وتقدمت الإمارات بملف لاستضافة الحدث.

ويترأس الوفد سعيد بن دري نائب رئيس الاتحاد، ويضم علي عمر مدير إدارة الفعاليات بمجلس دبي الرياضي، ووليد سليمان مدير أول فعاليات دبي للأعمال بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وعقد محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد البولو اجتماعاً تنسيقياً، بحضور علي عمر، وأحمد الجميري مدير إدارة فعاليات دبي للأعمال بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومحمد الحريز أمين عام الاتحاد، لمناقشة الترتيبات التي سبقت السفر، وبرنامج الوفد، إلى جانب تفاصيل الملف الخاص بالاستضافة.

وأكد الحبتور ثقته بالجهود التي بذلها القائمون على الملف، والجهود التي يبذلها الوفد هناك، متمنياً لهم التوفيق في الفوز، لتسعد أسرة بولو الإمارات بهذه الاستضافة، مشيراً إلى أن وفداً من الاتحاد الدولي زار الدولة، وتفقد الملاعب والإمكانيات المتاحة، وأثني على كل المرافق، والتي تضاهي أفضلها وأكثرها تقنية في العالم.

ووعد الحبتور بأن تكون نسخة الإمارات، في حال فوز الملف هي النسخة الأفضل من الجوانب التنظيمية والفنية كافة.

وأكد سعيد بن دري أن الوفد أعد برنامجاً يحقق الهدف من المشاركة في الاجتماعات، وقام بالاتصال بالجهات المعنية للترويج للملف، والذي تم إعداده بعناية، كما تم التنسيق مع سفارة الدولة في الأرجنتين، ويتضمن البرنامج عقد سلسلة مع المسؤولين في الاتحاد الدولي والاتحادات الوطنية لدعم الاستضافة وإنجاح الملف.

وتناول على عمر الجوانب الإيجابية المتوقعة من سلسلة الاجتماعات التنسيقية مع الاتحادات الوطنية المشاركة في عمومية الاتحاد الدولي، كما أشار أحمد الجمير إلى أن دائرة الاقتصاد والسياحة موجودة بقوة، وتدعم جهود الوفد، من خلال حملة ترويجية مصاحبة للتعريف بالأماكن السياحية والتراثية والترفيهية في الإمارات، بوصفها من أكثر مناطق العالم جذباً للسائحين.