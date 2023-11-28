العصيمي يحتفظ برئاسة «البارالمبية الآسيوية» لدورة ثالثة



الرياض (الاتحاد)



احتفظ ماجد العصيمي برئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية للدورة الثالثة على التوالي 2023 -2027، بعد أن نال ثقة القارة الآسيوية بـ 38 صوتاً من أصل 39، في الانتخابات التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض أمس، ويعتبر العصيمي أول عربي يحتفظ بالرئاسة لـ 3 دورات متتالية..

وأهدى ماجد العصيمي الإنجاز غير المسبوق إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، مؤكداً أن القيادة الرشيدة مكنت «أصحاب الهمم» حتي وصلوا إلى قمم المناصب والبطولات. هذه الفئة وجدير بقيادتها.

من ناحية أخرى، هنأ ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والمنتسبين والعاملين، ماجد العصيمي بهذا الإنجاز غير المسبوق، وقال: إن تواجداً إماراتياً على رأس الهرم الآسيوي لثلاث دورات متتالية مكسب حقيقي لـ «أصحاب الهمم»، ويؤكد ثقة أكبر قارات العالم في العصيمي الذي ظل يحقق النجاح تلو الآخر، خلال ترؤسه للجنة البارالمبية الآسيوية خلال دورتين سابقتين.