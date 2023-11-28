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الوصل ينافس بلاعبين في جائزة «نجوم نوفمبر»

الوصل ينافس بلاعبين في جائزة «نجوم نوفمبر»
28 نوفمبر 2023 18:28

 

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت رابطة المحترفين، أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك للمحترفين، عن شهر نوفمبر، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب، ويتواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب: فابيو دي ليما وكايو كانيدو لاعبا الوصل، سيكو بابا جاساما لاعب البطائح، عمر خربين لاعب الوحدة، ألكسندر ميركل لاعب حتا.
أما في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى، فيتواجد: خالد السناني حارس الوصل، فهد الظنحاني حارس بني ياس، وإبراهيم عيسى حارس البطائح، ويتنافس على جائزة أفضل مدرب داركو ميلانيتش مدرب بني ياس، ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، وميريل رادوي مدرب البطائح.
وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين. 

رابطة المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
الوحدة
حتا
البطائح
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