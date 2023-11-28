لابورتا يحدد بديل تشافي!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يمر برشلونة، الذي يقوده تشافي هيرنانديز، بمنعطف حاسم وخطير، قد يتقرر خلاله مصير هذا النجم الذي كان «أسطورة» وسط «البارسا» في عصره الذهبي.

وذكرت مصادر صحفية «كتالونية» أن خوان لابورتا رئيس النادي على استعداد لتغيير «الكوتش»، بالنظر إلى النتائج المحبطة والمخيبة للآمال التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الأخيرة، وآخرها تعادله 1-1 أمام رايو فاليكانو.

وإذا كان لابورتا يعلن تأييده ومساندته «علانية» لتشافي قبل أسبوع حرج بالنسبة لـ «البلاوجرانا»، حيث يواجه على التوالي 3 «مواقع» صعبة، الأولى أمام بورتو البرتغالي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الأبطال، والثانية أمام أتلتيكو مدريد «العنيد»، والثالثة أمام جيرونا في الدوري الإسباني «الليجا»، فإن ما تردد داخل النادي يشير إلى عكس ذلك، وإن لابورتا يفكر من الآن في «بديل» تشافي، بل وقام مؤخراً بزيارة لفريق «بارسا أتليتك» الذي يدربه رافا ماركيز، ولاحظ العمل الممتاز الذي يقوم به هذا الرجل.

وتؤكد بعض التقارير الصحفية، أن رئيس النادي يعتبر ماركيز «خليفة» تشافي إذا تطلب الأمر ذلك، وإذا لم يخرج الفريق من «كبوته» الحالية.

وكشف «راديو كتالونيا» أن زيارة لابورتا كانت عادية، ولم تحمل شيئاً جاداً، ولكنه كشف أيضاً أن رئيس النادي لم يكن راضياً عن الفريق خلال الفترة الأخيرة، بسبب سوء الأداء والنتائج.

وأبدى لابورتا استياءه لعدم بدء تشافي في مباراة رايو فاليكانو بالنجوم ألكاي جوندوجان، وجواو فيليكس، وجول كوندي، وأراوخو، ورافينيا، وجلوسهم «بدلاء» رغم أن وجهة نظر تشافي كانت تستهدف إراحتهم بعد مبارياتهم القوية التي لعبوها خلال فترة التوقف الدولي مع منتخبات بلادهم. ولم يكن ديكو المدير الرياضي للنادي سعيداً أيضاً بما فعله تشافي في هذه المباراة.

وذكرت نفس المصادر الصحفية الكتالونية أن تشافي لم يدافع عن نفسه في رحلة العودة من رايو فاليكانو، ولم يتحدث إلى المقربين منه عن المباراة، لكونه معروف بأنه قليل الكلام، ولكنه صب جام غضبه على اللاعبين بسبب إحباطه الشديد من النتيجة.

وأيا كان الأمر، فهناك حقيقة واضحة تماماً، وهي أن مستقبل تشافي بات «على المحك»، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام «الكتالونية»، وأصبحت المباريات الثلاث المقبلة «بورتو وأتلتيكو مدريد وجيرونا» حاسمة في تقرير مستقبل تشافي ومصيره.