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الرياضة

جافي يخضع لجراحة في الركبة

جافي يخضع لجراحة في الركبة
28 نوفمبر 2023 19:58

 
برشلونة (أ ف ب) 

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أعلن برشلونة الإسباني عن خضوع لاعب وسطه اليافع جافي لجراحة ناجحة، بعد تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي قضى منطقياً على الفترة المتبقية من موسمه.
وكتب برشلونة في بيان أن الدكتور جوان كارليس مونلو أجرى التدخل الجراحي، بعد إصابة جافي بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى وإصابة أخرى مرتبطة بالغضروف المفصلي الجانبي.
وتعني هذه الإصابة انتهاء موسم جافي، وبالتالي صعوبة جاهزيته للمشاركة في كأس أوروبا التي تنظمها ألمانيا الصيف المقبل.
وتعرّض اللاعب «19 عاماً»، وصاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب شاب عام 2022، للإصابة، عندما كان يحاول السيطرة على الكرة بمفرده في المباراة ضد جورجيا في تصفيات كأس أوروبا في 19 نوفمبر، وعلقت القدم التي كان يرتكز عليها، ما أدى إلى خروجه، وهو غارق في البكاء.
وفرض جافي نفسه عنصراً رئيساً في تشكيلتي برشلونة ومنتخب إسبانيا في العامين الماضيين، بعد تخرجه من أكاديمية لا ماسيّا الشهيرة. خاض 13 مباراة من أصل 15 أساسياً مع برشلونة هذا الموسم.
وقال مدرّب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي بعد المباراة ضد جورجيا «نحن مدمَّرون، نشعر وكأننا خسرنا، كرة القدم رياضة خطيرة، وهذا الجانب البشع من رياضتنا».

إسبانيا
برشلونة
جافي
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