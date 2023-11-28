«الشارقة للاستدامة الرياضية».. جائزة مجتمعية

علي معالي (الشارقة)

أطلق مجلس الشارقة الرياضي، جائزة الاستدامة الرياضية، تجاوباً مع توجهات الدولة باعتماد العام الحالي ليكون عام الاستدامة، وانطلقت أعمال الجائزة خلال الأشهر الماضية عبر ورش عمل توعوية وتثقيفية أعقبها تسلم الخطط المبدئية من المشاركين، ثم تحديد فترة التنافس مع المتابعة، ومن ثم إعطائهم مهلة تسليم الملفات مع التقييم والزيارات الميدانية، وأخيراً الفرز، وإعلان النتائج النهائية فيما بعد.

وأصبح عام الاستدامة الذي أطلقته الدولة تحت شعار «اليوم للغد»، يسعى من خلاله مجلس الشارقة إلى تعزيز دور الرياضة أداة ثقافية فاعلة في تنفيذ توجهات الدولة ونشر الوعي بأهمية الاستدامة، بحيث يلعب القطاع الرياضي في الإمارة دوره من خلال تشجيع شرائحه المختلفة على تحقيق ذلك.

تضم إمارة الشارقة أكبر عدد من الأندية الرياضية والتخصصية على مستوى الدولة، مع وجود عدد كبير من الكوادر الإدارية والفنية والعُمال، وبالتالي فإن مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي، يؤدي رسالة كبيرة ومهمة في أهمية الحفاظ على البيئة والموارد وتطبيق الاستدامة في القطاع الرياضي ومنشآته وأنديته، وأطلق المجلس مبادرات عدة في هذا الجانب، للتعرف أكثر على تطبيق الأسس والمعايير الصحيحة، منها سباق الأندية للترشيد، وجائزة مجلس الشارقة للاستدامة الرياضية، إضافة إلى ذلك توجد إدارة الخدمات المساندة، قسم متابعة المنشآت الرياضية الذي يقوم بمتابعة مختلف المتطلبات اللازمة للحفاظ على المنشآت والمباني والتوعية باستدامة الموارد، وإبراز أهميتها في قطاع الرياضة وإحداث التأثير الإيجابي، بحيث يكون للرياضيين دور فاعل في ترجمة رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.

يشارك في المبادرة جميع الأندية المنضوية تحت لواء المجلس وعددها 24 نادياً، وهي مبادرة رائعة تؤكد مدى الوعي المجتمعي والدور الرياضي الكبير للمؤسسات الرياضية في جعل البيئة التي نعيش فيها تنعم بالأجواء الصحية المناسبة.

وأطلق المجلس جائزة مجلس الشارقة للاستدامة الرياضية بمشاركة جميع أندية الإمارة الرياضية والتخصصية، وتشكيل فريق عمل للإشراف والمتابعة والتقييم، حيث تستهدف الجائزة رفع مستوى الوعي بأهمية الموارد الطبيعية والمالية والاستخدام الأمثل لها من خلال أسس وآليات محددة، وتتضمن (7) معايير وهي: الأخلاقيات والنزاهة، الحوكمة ومجلس الإدارة، استدامة تدريب وتمكين الرياضيين، إشراك الشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأثر الاجتماعي لاستدامة المؤسسة، الأثر البيئي لاستدامة المؤسسة، الأثر الاقتصادي والمالي للمؤسسة، كما سبق للمجلس إقامة سباق الأندية للترشيد الذي استهدف نشر ثقافة الترشيد في القطاع الرياضي والتوعية بأهمية الموارد الطبيعية، وحقق نجاحاً كبيراً بمشاركة جميع الأندية في الإمارة.

وقالت مريم يوسف الحوسني، رئيس لجنة جائزة مجلس الشارقة للاستدامة الرياضية: «تم وضع 3 أهداف للجائزة تشمل أولاً السعي إلى تحقيق محور الاستدامة البيئية في خطة استراتيجية المجلس، وثانياً تعزيز الشعور بالمسؤولية نحو البيئة وجعله أسلوب حياة، والهدف الثالث تحقيق أرباح رياضية مستدامة ومكافأة الموظفين الأكثر التزاماً».

وقالت: «المعايير الـ 7 التي تم وضعها تهتم بكل النواحي الخاصة بالجائزة، وعلى سبيل المثال في معيار الأخلاقيات والنزاهة يرتبط ذلك بإفصاح المؤسسة الرياضية أو النادي عن القيم والمبادئ والمعايير وقواعد السلوك المتعامل به، وآليات تعزيز القيم وقواعد السلوك، والإبلاغ عن المخاوف المتعلقة بالأخلاقيات ويمكن تحقيقه داخل النادي، وفيما يخص المعيار الثاني، تكشف المؤسسة أو النادي عن مجموعة من المعلومات الأساسية اللازمة لتوضيح نظام الحوكمة والإدارة الخاص بها، وذلك بما يتضمن المبادئ العامة، والأهداف الرئيسية للحوكمة، التي تتضمنها سياسة النادي والمؤسسة الرياضية، وتشكيل مجلس إدارته ودور أعضائه، وآلية قيام مجلس الإدارة بدوره ومهامه وما هي اللجان التابعة له».

وأضافت: «هناك معيار في مخططنا يهتم بالأثر البيئي لاستدامة المؤسسة الرياضية أو النادي يشتمل على الكثير من الجوانب التي نهتم بها وهي: استهلاك الطاقة والمياه وفقاً لحجم المنشآت، وعددها داخل النادي وعدد مرتاديها، وتحتوي النتائج في هذا المعيار على مقاييس ملائمة ترصد المخرجات وتعكس الكفاءة والفعالية وتميز الأداء، وتعكس كذلك الجانب الإعلامي من خلال الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، وإجمالي استهلاك المياه بالمقارنة مع السنوات السابقة، وعدد السياسات والاستراتيجيات المطبقة وأثرها على البيئة».

جائزة الشارقة الخضراء

فاز مجلس الشارقة الرياضي بفئة جائزة «الشارقة الخضراء» من بين فئات جوائز التميز التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة. استحق المجلس الجائزة من خلال مشاركته بمشروع «سباق الأندية للترشيد»، الذي استهدف الترشيد في استهلاك موارد الطاقة والماء، حيث كان الأول من نوعه على مستوى القطاع الرياضي في الدولة، من حيث الممارسات البيئية والمجتمعية.

موعد التكريم

قالت مريم الحوسني: «تم إطلاق السباق بين أندية الإمارة في 22 مارس الماضي، وتم عمل ورشة توعوية للمشاركين في 30 أبريل الماضي، وتم تسلم الخطة المبدئية من المشاركين في 30 مايو الماضي، أما فترة نشاط السباق وتنفيذ المتابعة ما بين 30 مايو و30 سبتمبر الماضي، فكان الأول من أكتوبر الماضي آخر مهلة لتسليم الملفات من قبل المشاركين، والفترة من الأول من أكتوبر الماضي حتى الأول من نوفمبر الجاري فترة التقييم والزيارات المبدئية، وخلال شهر يناير 2024 سيتم إعلان النتائج النهائية والتكريم».

الأندية المتنافسة على الاستدامة

يتم تقسيم الأندية في هذا الإطار إلى قسمين الأول هو الأندية الرياضية، والثاني هو التخصصية، أما فيما يخص الأندية الرياضية فهي: نادي الشارقة، دبا الحصن، خورفكان، المدام، الحمرية، الذيد، البطائح، اتحاد كلباء، مليحة.

أما الأندية التخصصية فهي: نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، نادي موظفي حكومة الشارقة، نادي الشارقة للفروسية والسباق، نادي الشارقة للسيارات القديمة، نادي الشارقة للصقارين، نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، نادي خورفكان للمعاقين، نادي الثقة للمعاقين، نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة.