بداية «سوبر ستار» لـ «أولمبياد ألف للشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)

انطلق أولمبياد «ألف الدولي للشطرنج»، الذي يعد أكبر تجمع للشطرنج على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط وتنظمه مجموعة ألف في منطقة الممشى بالشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 25 دولة، ويستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل. حضر الافتتاح الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف، وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتضمن اليوم الأول بطولة السوبر ستار، بمشاركة الأساتذة الدوليين الكبار، بجانب فعاليات أخرى شارك فيها عدد من اللاعبين الواعدين والهواة، بالإضافة إلى مشاركة طلبة المدارس والجامعات ولاعبي الأندية الناشئين ومحبي لعبة الشطرنج من الزوّار وسكّان الممشى.