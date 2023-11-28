3 ملايين درهم جوائز بطولة الشارقة للصقارين

علي معالي (الشارقة)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق اليوم بطولة الشارقة للصقارين التلواح، وتستمر حتى الأحد المقبل بجوائز مالية إجمالية 3 ملايين درهم، وتشهد هذه النسخة من البطولة التي تقام في نادي الشارقة للصقارين في منطقة مليحة مشاركة عربية وأجنبية تؤكد قوتها ورغبة القائمين عليها في تطويرها من موسم لآخر.

وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً حضره عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد خليفة البدواوي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين، وعبد العزيز آل علي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين، رئيس اللجنة المنظمة.

قال عيسى هلال:«هذه الفعالية تهدف لإحياء التراث الرياضي وتعزيز روح المنافسة، وهناك جهد كبير يبذله نادي الصقارين للحفاظ على هذه الرياضة التراثية في مجتمعنا، مجلس الشارقة بدوره يدعم مثل هذه الفعاليات التي تسعى إلى تنمية هذه الرياضة في عقول وقلوب شبابنا».

وصرح محمد خليفة البدواوي، بأنه تم تأسيس أول فريق لنادي الشارقة للصقارين من قبل متخصصين سيشارك محلياً وخارجياً، وسيعمل الفريق على تعزيز رياضة الصقارين، كما أنه أولى الخطوات بين كافة الأندية المعنية برياضة الصقور على مستوى الدولة.

وقال: «سعادتنا كبيرة في النادي بالإعلان عن إقامة البطولة، ما يعكس التزامنا بتعزيز رياضة الصقارين والاهتمام بتراثنا الغني، وحرصنا على ترسيخ هذه الرياضة في كيان المجتمع، ونحن فخورون بتنظيم البطولة التي تجمع بين التقاليد الإماراتية وروح المنافسة الرياضية، وتبرز أهميتها وسط كوكبة الأحداث الرياضية في الشارقة».

وأضاف: «نسعى إلى تعزيز روح المشاركة والمنافسة الشريفة، ونرحب بجميع الصقارين من مختلف الجنسيات للمشاركة في هذا الحدث الرياضي النوعي».

وتشمل البطولة ثلاث فئات هي مسابقة الشيوخ، المسابقة المحلية، والمسابقة المفتوحة، وتقام البطولة بنظام الأشواط المقطوعة محسومة النتائج وبدون تصفيات أو تأهيل حسب الجدول الذي يتم إعداده بما يتناسب وظروف المشاركين جميعاً، وجميع المسابقات لمسافة 400 م بالتلواح فقط، كما وجري المسابقات في مضمار النادي بمنطقة مليحة، بإمارة الشارقة، وسيتم استبعاد أي صقر لا ينتمي للفئة المسجل بها للمشاركة، حسب رأي لجنة التمييز.