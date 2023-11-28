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الرياضة

«أجرد عذبة» ينطلق من البوابة 6 و«جو ستار» يبدأ «تحدي السابعة»

جانب من المؤتمر (من المصدر)
29 نوفمبر 2023 00:50

عصام السيد (أبوظبي)

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جرت ظهر أمس، مراسم القرعة العلنية لسباق النسخة التاسعة من جوهرة تاج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي تقام الأحد المقبل، على مضمار نادي أبوظبي للفروسية.
وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً نقل خلاله عبد الله المرر رئيس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وأعلن الافتتاح الرسمي للملتقى العالمي، مرحباً بجميع الضيوف في العاصمة أبوظبي، متمنياً التوفيق للملاك والمدربين المشاركين في كأس جوهرة تاج زايد، حضر المؤتمر مجموعة من كبار الشخصيات، والرعاة.
من جانبه، هنأ صالح الجزيري مدير عام السياحة، دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي الجميع بعيد الاتحاد الـ 52، متقدماً بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على رعاية المهرجان، فيما نقل أحمد القبيسي تحيات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وقال: المهرجان تجسيد لرؤية قيادتنا الرشيدة، ودعمنا انعكاس يأتي لدعم الموروث الثقافي.
وقال عبد الله ماجد العلي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: يشرفنا أن نكون شريكاً دائماً للمهرجان منذ انطلاقته بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، فيما رحب محمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية بجميع الحضور، وتمنى التوفيق للمشاركين في المؤتمر.
وأكد المهندس علي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، اكتمال الاستعدادات لاستضافة هذا الحدث الاستثنائي لجوهرة تاج زايد بجائزته البالغة 5 ملايين درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، فيما أعربت خلود النعيمي، ممثل «الأعلاف الوطنية»، عن فخر الشركة بأن تكون الشريك الاستراتيجي والمشاركة في المهرجان للمرة السابعة على التوالي، واللقاء بالجميع بالتزامن مع عيد الاتحاد الـ 52.
 وجاءت قرعة سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 2200 متر، البالغة جائزته 5 ملايين درهم، عادلة ومتوازنة، ونالت رضا مندوبي خيول الإمارات، وبقية الملاك والمدربين في السباق العالمي، وأسفرت القرعة التي يشارك فيها 16 خيلاً بحضور ممثلين من هيئة الإمارات لسباق الخيل، إضافة لضيوف المهرجان وممثلي وسائل الإعلام، عن انطلاق «أجرد عذبة» من البوابة (6)، و«إيلاف» من البوابة (16)، وتعود ملكيتها إلى إسطبلات ياس العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، فيما ينطلق «مجيب» لإسطبلات الأصايل من البوابة (10)، وينطلق «حميم» من البوابة (15)، لإسطبلات العجبان، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني.
وينافس من خيول الإمارات «بركة» لسلطان علي، وينطلق من البوابة (13)، و«جو ستار» وينطلق من البوابة (7)، و«آر بي كينج ميكر» من البوابة (9)، وهما للإسطبلات الوطنية، وينطلق «عبس» لوثنان للسباقات من البوابة (1)، و«فيرست كلاس» المدافع عن اللقب لـ ألن كيرشنر وديبورا ميهالوف من البوابة (4)، و«شيزا» لعبد الله العطية من البوابة (11)، و«دايموند جيم أي اي» من البوابة (3).
ويمثل خيول عذبة للسباقات «متباهي عذبة» من البوابة (2)، و«ذخيرة الشحانية» من البوابة (8)، فيما ينطلق «ند الشيبا» للبشير سالم الحراري من البوابة (5)، و«راجح» لباسل مسعود الكسبي من البوابة (14)، و«نور الموري» للشقب للسباقات من البوابة (12). لارا صوايا: عرس للخيول العربية
3 سيارات للجمهور
قالت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، التي أدارت مراسم القرعة، مع الإعلامي ديريك تومسون: إن المهرجان يقدم عرساً للخيل العربية، متضمنة كأس جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي يحمل اسماً غالياً، معلنة عن تخصيص 3 سيارات للجمهور في السباق الرئيس يوم 3 ديسمبر المقبل بمضمار أبوظبي.
جوهرة الليلة
تقوم إدارة المهرجان بتنظيم مسابقة أفضل اطلالة للسيدات، إلى جانب أجمل زي تراثي إماراتي، تحت عنوان (جوهرة الليلة)، وتم تخصيص هدايا قيمة مقدمة من مبادلة، ومجموعة عطور أريج الأميرات، والمصممة العالمية منال عجاج، ومصمم القبعات العالمي رافال زلينسكي.
جلسات مهمة
يشهد الملتقى في يومه الأول إقامة ثلاث جلسات عن توليد الخيول العربية، ومستقبل رياضة سباقات الخيول العربية، والأعلام والعلاقات العامة، بمشاركة 400 شخص من خبراء ومدربين وإعلاميين، وتم نقل أعمال الملتقى العالمي للخيول العربية الأصيلة، على الهواء مباشرة عبر قناة ياس، ودبي ريسنج، ويحظى بمتابعة عالمية من خلال نشر أخبار السباقات والمؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي للمهرجان.

منصور بن زايد
زايد بن سلطان
مضمار نادي أبوظبي للفروسية
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