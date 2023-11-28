سعيد البرطماني: الشعارات الكبيرة «على الموعد»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سعيد عامر البرطماني محلل سباقات الهجن، أن التوقعات بأن يكون للشعارات الكبيرة المعروفة حضور قوي ولافت، لم تخب في اليوم الرابع لمنافسات سن الإيذاع، بجائزة زايد الكبرى، وقال: الشعارات الكبيرة ظهرت بقوة كما توقعنا، وتألق شعار بن مرخان بـ 4 رموز في تفوق واضح، كما كان لافتاً تتويج شعار بوظفيرة، وأيضاً شعار ما نع بن حماد الشامسي الذي احتكر المركزين الأول والثاني في شوط الجعدان المفتوح ليعانق الناموس.

وأضاف: المنافسة جاءت قوية جداً، والتوقيتات الزمنية تاريخية تسجل على أرضية ميدان الوثبة في هذا الحدث الذي أوفى بوعوده حتى الآن، وكل هذه الإثارة والتشويق تعكس تماماً الاستعداد المتميز للمضمرين والملاك لهذه المناسبة الغالية.