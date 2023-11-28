«عديم» يسجل أفضل توقيت في الفترة الصباحية

أبوظبي (الاتحاد)

أسفرت نتائج الأشواط الصباحية لفئة «الإيذاع» عن التالي: في الشوط الأول انتصرت «مغتة» لأحمد مطر بن ماجد طارش الخييلي، بناموس الشوط والمركز الأول بزمن قدره 9:10:7، وفي الشوط الثاني كانت «أسرار» لعلي محمد بن علي العامري على موعد مع الناموس بزمن قدره 9:06:5، وفي الشوط الثالث قبض «مزعج» لحمد محمد بن سيف المزروعي، على الصدارة في زمن 9:06:9 دقيقة، وأهدى «الخمري» غصاب مصبح راعي الطيرة العامري، ناموس الشوط الرابع بتوقيت 9:08:5 دقيقة، وفي الشوط الخامس كسبت «مطرة» لعبدالله نايع بالشاوي الغفلي، المركز الأول والناموس بزمن 9:11:6 دقيقة.

وفي الشوط السادس حلقت «مزاحمة» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري المركز الأول بزمن 9:01:0 دقيقة، وفي الشوط السابع انتصر «فلك» لخليفة عبدالله بن ياعد الحميري بزمن بلغ 9:10:4 دقيقة، وفي الشوط الثامن كانت «وضوح» لمحمد سهيل بن عويضان العامري على موعد مع المركز بزمن قدره 9:07:1، وفي الشوط التاسع طارت نال «المختبر» لمظفر غلام بن موسى أحمد البلوشي، الناموس في زمن 9:03:7 دقيقة، وفي الشوط العاشر فاز«عديم» لمحمد سلطان مطر بن مرخان الكتبي بالمركز الأول بزمن 8:58:8 دقيقة أفضل توقيت.

وفي الشوط 11 كسبت «الشاهينية» لمظفر غلام بن موسى أحمد البلوشي ناموس الشوط بعد أن قطعت المسافة بزمن 9:06:3 دقيقة، وفي الشوط 12 حلقت «معزة» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري مع ناموس الشوط، وأنهى المسافة بزمن 9:08:2 دقيقة، وفي الشوط 13 تصدر«المارد» لسعيد حمد بن بهيان العامري مراحل الشوط محققاً المركز الأول بزمن 9:06:6 دقيقة، وفي الشوط 14 كسبت «مجد» لسهيب رغش بن طبازة العامري المركز الأول بزمن 9:06:2 دقيقة.

«حشمة» في الموعد

في الشوط 15 خطفت «حشمة» لمطر سعيد بن حاتم الشامسي، الناموس بزمن 9:07:4 دقيقة، وفي الشوط 16 فازت «التماس» لعبدالله غصاب راعي الطيرة العامري بالمركز الأول بزمن 9:06:5 دقيقة، وفي الشوط 17 كانت الموعد مع «المختبر» لمحفوظ خميس بن علي الجنيبي أول الواصلين لخط الختام لتحقق المركز الأول بزمن 9:05:2 دقيقة.

«الشامخة» تظهر في العشرين

في الشوط 18 جاء «المشهر» لسهيل سالم حمد بن يطبع العامري في المركز الأول بزمن 9:15:3 دقيقة، وفي الشوط 19حلقت «منصورة» لحمد سيف محمد بن نعيف العامري، بتوقيت 9:07:8 دقيقة، وفي الشوط 20، تصدرت «الشامخة» لمنصور حماد بن سالم الكتبي، وكانت أول الواصلات بتوقيت 9:00:7 دقيقة.