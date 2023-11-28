سلطان بن حمدان يشهد منافسات اليوم الرابع لجائزة زايد الكبرى للهجن

عبدالله عامر (أبوظبي)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الرابع من جائزة زايد الكبرى للهجن التي أقيمت أمس بميدان الهجن بالوثبة في أبوظبي، بحضور عدد كبير من ملاك وعشاق الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأقيمت المنافسات لسن الإيذاع بالميدان الجنوبي بالوثبة لمسافة 6 كلم، على مدار 34 شوطاً، شهدت الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً، وتركزت الأنظار على أشواط الفترة المسائية الـ 14 التي تنافست خلالها المطايا على 8 رموز في الأشواط الثمانية الأولى.

وخطفت «المسك» لعلي سالم بوظفيرة العامري أول رموز الإيذاع في الجائزة، وحصدت كأس الأبكار في الشوط المفتوح بعد أن نجحت في خطف المركز الأول في الأمتار الأخيرة بعد منافسة قوية مع «الشايبة» لمحمد فرج حمودة الظاهري، وقطعت «المسك» مسافة الشوط في 8:54:4 دقيقة، فيما حلت في المركز الثالث «زحل» لمحمد علي العفاري.

وتألق شعار مانع علي حماد الشامسي في الشوط الرئيس الثاني المخصص للجعدان المفتوح، وفاز بالمركزين الأول والثاني للشوط، إذ نجح «البطين» في إهداء مالكه رمز البندقية، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم بعد أن عبر خط النهاية في زمن 8:56:0 دقيقة.

وسيطر شعار محمد سلطان مرخان الكتبي على رمزي الأبكار والجعدان المحليات في الشوطين الثالث والرابع، بعدما انتزعت «ثقة» كأس الأبكار المحليات، وجائزته المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم، مسجلة توقيتاً 8:54:8 دقيقة، فيما كان الرمز الثاني شداد الجعدان المحليات عن طريق «حطام» الذي قطع مسافة الشوط في 8:52:4 دقيقة.

وخصصت الأشواط الأربعة التالية لسن الإيذاع المحليات والمهجنات من فئة الإنتاج، إذ استطاعت «انتباه» لعبيد محمد سلطان الكتبي التحليق بكأس الأبكار المحليات الإنتاج في الشوط الخامس بعد أن قدمت أداء مذهلاً، وأنهت مسافة الشوط في 8:58:4 دقيقة، بينما ذهبت بندقية الجعدان إلى «لاضي» الذي أهدى شعار محمد سلطان مرخان الكتبي الرمز الثالث خلال منافسات الإيذاع، بعدما نجح في تسجيل أفضل توقيت8:53:1 دقيقة.

وفي الشوط السابع المخصص للأبكار المهجنات الإنتاج كانت «عنيده» على الموعد وأهدت مالكتها هدى بطي دميثان الشامسي الكأس والجائزة المالية وقدرها مليون درهم، ليظهر بشكل قوي شعار العنصر النسائي في جائزة زايد الكبرى.

واختتمت أشواط الرموز بشداد الجعدان المهجنات الإنتاج في الشوط الرئيس الثامن الذي ذهب لـ «مراقب» لمالكه حارب مغير سالم العميمي مسجلاً توقيتاً 8:56:6 دقيقة.