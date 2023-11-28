«دولية» دبي للمظلات تحتفي بالفائزين في النسخة السابعة

دبي (الاتحاد)

أسدل الستار عن منافسات النسخة السابعة من بطولة دبي للقفز بالمظلات التي نظمها اتحاد الرياضات الجوية، بمشاركة 168 قافزاً وقافزة يمثلون 40 فريقاً من 27 دولة، وأقامت اللجنة المنظمة للبطولة حفل الختام وتتويج الفائزين، بنادي سكاي دايف دبي مقر الحدث، في حضور ناصر أمان أل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ونيلتون جوميز رئيس الاتحاد الدولي للرياضة العسكرية «السيزم»، والخبير الدولي هلموت شليش، ويوسف الحمادي نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية، ومحمد يوسف المازمي أمين عام الاتحاد، ويوسف الشحي وعبدالله مراد أعضاء مجلس الإدارة، واللواء إسماعيل فؤاد درويش رئيس الاتحاد العربي للمظلات، وراشد محمد رئيس قسم الفعاليات بمجلس دبي الرياضي، والوفود المشاركة. وكان الحفل بمثابة رسالة شكر من المشاركين من 27 دولة إلى الإمارات على التنظيم الرائع.

ورفع يوسف الحمادي نائب رئيس الاتحاد أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على رعايته ودعمه للرياضات الجوية عامة والبطولة خاصة، مشيداً بالجهود المخلصة التي أسهمت في نجاح الحدث.

وأعرب ناصر آل رحمة عن سعادته بما حققته البطولة من نجاحات فنية وتنظيمية، مؤكداً أن الاتحاد اعتاد على الفوز بذهبية التنظيم، ولكن هذه المرة جميع بين التنظيم والإنجاز بعد الفوز بـ 8 ميداليات ملونة في البطولة، واللجنة المنظمة قدمت جهداً كبيراً، وهو ما رأيناه على وجوه المشاركة.