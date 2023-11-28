«الفيفا» ينظم اجتماعات هيئاته في الإمارات

دبي (الاتحاد)

نظم الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في دبي اجتماعاً لهيئاته القضائية متمثلة في لجان الانضباط والتظلمات والأخلاق، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، والمستشار محمد الكمالي، عضو اللجنة القضائية التابعة للجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي، إلى جانب أعضاء وفرق عمل مختلف الهيئات القضائية ومسؤولي مكتب «الفيفا» الإقليمي في دبي. وتأتي الاجتماعات في ظل التعاون القائم بين الاتحادين الدولي والإماراتي، حيث رحب محمد عبدالله هزام الظاهري بوفد الاتحاد الدولي، متمنياً لهم التوفيق في الاجتماعات التي يتم خلالها مناقشة العديد من النقاط الخاصة باللوائح وغيرها.