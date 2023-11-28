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زايد بن حمد يستقبل وفد شركة جورج أولمس الألمانية

زايد بن حمد خلال الاستقبال بحضور محمد الحربي (وام)
29 نوفمبر 2023 00:50

أبوظبي (وام)

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استقبل الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، بحضور محمد الحربي، المدير العام للجمعية، وفد شركة جورج أولمس الألمانية للنشر برئاسة والتر جورج، الرئيس التنفيذي. حضر اللقاء أيضاً سعيد خميس السويدي، ومحمد المطروشي، الباحثان في التاريخ والتراث.
وبحث اللقاء سبل التعاون بين الجمعية والشركة في مجال الخيول العربية، كما اطلع وفد الشركة الألمانية على تاريخ الخيل العربية الأصيلة في الإمارات، وطالبوا بتزويدهم بالمزيد من المعلومات والتفاصيل عن الخيل العربية وتاريخها، حتى تتمكن الشركة من تنفيذ مشاريع مشتركة في المستقبل القريب.
كما تعرف وفد الشركة الألمانية أيضاً، خلال اللقاء، على التجربة الرائدة لدولة الإمارات في مجال الاهتمام بالخيول العربية، والخدمات التي تقدمها للملاك والمربين، وتنظيمها وإشرافها على الفعاليات والمسابقات المختلفة محلياً ودولياً.

جمعية الإمارات للخيول العربية
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