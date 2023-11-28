المنصوري بطل الدراجات: لن أفرط في حلم الأولمبياد

رضا سليم (دبي)

أكد أحمد المنصوري، لاعب منتخبنا الوطني للدراجات، أن التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، الحلم الكبير الذي يسعى إليه بكل قوة، وقال: «22 دولة فقط تتأهل إلى الأولمبياد في سباقات المضمار، وحلمي أن أكون ضمن هذه الكوكبة، لكون لاعب واحد يتأهل من كل دولة، أعمل على هذا الحلم من خلال الإعداد والمشاركات التي تتوقف، من أجل جمع أكبر عدد من النقاط للدخول ضمن أفضل 22 دولة في العالم». وأضاف: «أنهيت محطتين في مشواري نحو التأهل للأولمبياد، الأولى البطولة الآسيوية في ماليزيا، والثانية المشاركة في بطولة العالم للدراجات التي تقام في جلاسكو بأسكتلندا، وأمامي 4 محطات، وهي كأس العالم في أستراليا، والبطولة الآسيوية في الهند، وكأس العالم في هونج كونج، وآخر محطة في كأس العالم في كندا خلال أبريل المقبل، وبعدها تنتهي تصفيات الأولمبياد».

ونوه المنصوري إلى أن الإمارات حالياً في الترتيب 27 على العالم، ونحتاج للدخول ضمن أفضل 24 أو 23 على العالم على الأقل، كون اللجنة الأولمبية الدولية قد تسمح بالمشاركة من 22 إلى 24 دولة، إلا أننا نعمل وفق خطط الإعداد والمشاركات وألا ننتظر البطاقة الأخيرة، ونكون ضمن 20 دولة تحصل على نقاط التأهل الأولمبي، مشيراً إلى أن برنامج الإعداد يعتمد على الجهاز الفني، وجميع المشاركات في البطولات مثل البطولة العربية للمضمار بالقاهرة والبطولة العربية للطريق بالسعودية، جميعها ضمن خطط الإعداد للوصول إلى «فورمة» عالية في البطولات التأهيلية.

وأضاف: «أضع التأهل إلى الأولمبياد أمامي في كل المشاركات، وأريد أن أمنح نفسي كل الفرص للوصول إلى الحلم، الذي استعد له من سنوات، وأشعر أنني قريب منه، وهذا الأمر ليس بالكلام، ولكن بالعمل المتواصل والتضحيات والتدريبات التي لا تتوقف والتجهيز الفني والبدني والنفسي قبل البطولات، وهناك دعم كبير من اتحاد الدراجات برئاسة منصور بوعصيبة، وأيضاً الجهازين الفني والإداري وجميع اللاعبين، لأن التأهل للأولمبياد حلمنا جميعاً». كان المنصوري قد حقق 6 ميداليات في البطولة العربية للمضمار التي أقيمت مؤخراً بالقاهرة، وهي الميدالية الذهبية لسباق السرعة للفرق مع زميليه محمد المنصوري وحسين النجار، كما حقق الميدالية الذهبية لسباق المطاردة الفرقية مع محمد المنصوري وسيف معيوف ووليد النقبي، بالإضافة إلى الميدالية الفضية في سباق الأمونيوم، و3 ميداليات برونزية في سباق السكراتش وسباق الكيلو وسباق الإقصاء، من أصل 34 ميدالية حققها منتخبنا للدراجات في البطولة.