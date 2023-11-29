برشلونة ودورتموند ولاتسيو وأتلتيكو تلحق بقطار المتأهلين

ميلانو (أ ف ب)



لحقت أندية برشلونة الإسباني، وبوروسيا دورتموند الألماني، ولاتسيو الإيطالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بانتصاراتها في الجولة الخامسة قبل الأخيرة.

وفاز برشلونة على ضيفه بورتو البرتغالي 2-1، ودورتموند الألماني على مضيفه ميلان الإيطالي 3-1، ولاتسيو الإيطالي على ضيفه سلتيك الأسكتلندي 2-0، وأتلتيكو مدريد الإسباني على مضيفه فينورد الهولندي 3-1.

وارتفع عدد الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي إلى 10 وهي بايرن ميونيخ الألماني «المجموعة الأولى»، وريال مدريد الإسباني «الثالثة)»، وإنتر ميلان الإيطالي، وريال سوسيداد الإسباني «الرابعة»، وأتلتيكو مدريد ولاتسيو «الخامسة» ودورتموند «السادسة»، ومانشستر سيتي الإنجليزي «حامل اللقب»، ولايبزج الألماني «السابعة» وبرشلونة «الثامنة».

وعاد مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب من بعيد، وانتزع فوزاً ثميناً من ضيفه لايبزج الألماني 3-2 على ملعب «الاتحاد» في مانشستر ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وبكَّر لايبزج بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة 13 عبر مهاجمه الوافد الجديد البلجيكي لويس أوبيندا بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة، إثر تمريرة من يانيس بلاسفيخ.

وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني، بعد 20 دقيقة، وبتسديدة بيمناه، إثر تمريرة من الهولندي تشافي سيمونز «33».

وقلب «السيتي» الطاولة في الشوط الثاني بهدفين لهدافه الدولي النروجي إرلينج هالاند، إثر تمريرة لفيل فودن «55»، قبل أن يدرك الأخير التعادل بعد 15 دقيقة، إثر تمريرة من المدافع الدولي الكرواتي بوسكو جفارديول «70»، ثم سجل البديل الدولي الأرجنتيني خوليان ألفاريس هدف الفوز إثر تمريرة من فودن «87».



وكان الفريقان ضامنين تأهلهما إلى ثمن النهائي وكانت المنافسة بينهما على الصدارة التي حسمها حامل اللقب بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة مقابل تسع نقاط لضيفه.

وقلب برشلونة الطاولة على ضيفه بورتو، عندما حول تخلفه بهدف إلى فوز 2-1 على الملعب الأولمبي «لويس كومبانيس» في برشلونة في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الثامنة.

وكان بورتو البادئ بالتسجيل عبر المهاجم البرازيلي بيبي «30»، وأدرك برشلونة التعادل عبر مدافعه البرتغالي جواو كانسيلو «32»، قبل أن يسجل مواطن الأخير جواو فيليكس هدف الفوز «57».

وحقق برشلونة الأهم كونه كان بحاجة إلى الفوز لحسم بطاقته، حيث انفرد بالصدارة برصيد 12 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام بورتو وشاختار دانييتسك الأوكراني الفائز بصعوبة على ضيفه أنتويرب البلجيكي 1-0 في هامبورج.

ويلتقي بورتو مع شاختار في الجولة الأخيرة في «قمة نارية» على البطاقة الثانية في 13 ديسمبر المقبل.

ويدين شاختار بفوزه الى مدافعه ميكولا ماتفيينكو الذي سجل الهدف الوحيد بضربة رأسية من مسافة قريبة، إثر ركلة حرة جانبية انبرى لها ألكسندر زوبكوف في الدقيقة الثانية عشرة.

وحقق شاختار الأهم بانتصاره الثالث في المسابقة مقابل خسارتين، كونه رفع رصيده إلى تسع نقاط، مشاركاً بورتو المركز الثاني، فيما مني أنتويرب بخسارته الخامسة توالياً وخرج «خالي الوفاض»، وفقد حتى فرصة إنهاء دور المجموعات في المركز الثالث للمشاركة في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وبلغ بوروسيا دورتموند ثمن النهائي، بفوزه اللافت خارج ملعبه على ميلان 3-1، في حين فشل باريس سان جيرمان الفرنسي في حسم البطاقة الثانية بسقوطه في فخ التعادل مع نيوكاسل الإنجليزي 1-1 في باريس ضمن المجموعة السادسة، ورفع دورتموند رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، مقابل 7 نقاط لسان جيرمان و6 نقاط لنيوكاسل و5 نقاط لميلان.

وفي الجولة الأخيرة، يحل سان جيرمان ضيفاً على دورتموند، في حين يستقبل نيوكاسل ميلان.

على ملعب «سان سيرو»، سنحت فرصة ذهبية أمام ميلان لافتتاح التسجيل، وتوجيه ضربة معنوية لدورتموند، عندما احتسب له الحكم ضربة جزاء، انبرى لها الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو، لكن الحارس السويسري جريجور كوبل تصدى لمحاولته ببراعة،

وبعدها احتسب الحكم ضربة جزاء لمصلحة دورتموند، ترجمها بنجاح قائده المخضرم ماركو رويس.

ونجح ميلان في إدراك التعادل عبر جناحه النيجيري صامويل شوكوويزي الذي تلاعب بدفاع دورتموند، واطلق كرة زاحفة بيسراه داخل الشباك «37»، بيد أن الكلمة الأخيرة كانت لدورتموند الذي أضاف هدفين في الشوط الثاني عبر الشاب الإنجليزي جيمي بينوي جيتينس «59»، وكريم ادييمي «69».

وعلى ملعب «بارك دي برانس»، فشل سان جيرمان في الثأر لخسارته الثقيلة أمام نيوكاسل ذهابا 1-4، وانتزع تعادلا صعباً 1-1 بفضل ضربة جزاء ترجمها نجمه كيليان مبابي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، بعد أن تقدم الفريق الإنجليزي بواسطة المهاجم السويدي الكسندر إيزاك «24».

وأنجز كل من لاتسيو وأتلتيكو مدريد المهمة بنجاح، بفوزه الأول المتأخر على سلتيك 2-صفر، والثاني على مضيفه فينورد 3-1 ضمن المجموعة الخامسة.

وحافظ أتلتيكو مدريد على صدارة المجموعة برصيد 11 ، بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، في حين يملك فيينورد 6 نقاط، ضمن بها إكمال مشواره في الدوري الأوروبي ذلك، لأن رصيد سلتيك بقي عند نقطة ، ولم يعد يملك أي أمل باحتلال حتى المركز الثالث الذي يؤهله لمواصلة المشوار في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

في المباراة الأولى على الملعب الأولمبي في العاصمة روما، صمد سلتيك طويلاً، قبل أن يفتتح لاتسيو التسجيل، عندما سدد المهاجم الدنماركي جوستاف ايساكسن كرة ارتطمت بقدم أحد مدافعي سلتيك، وتهيأت أمام الهداف تشيرو إيموبيلي الذي انقض عليها، وتابعها داخل شباك الحارس الإنجليزي المخضرم جو هارت «82».

ولم يكد سلتيك يستفيق من الصدمة، حتى أضاف ايموبيلي الهدف الثاني، عندما راوغ مدافعاً وغمز الكرة داخل الشباك من مسافة قريبة بعدها بثلاث دقائق.

وفي الثانية، افتتح أتلتيكو مدريد التسجيل بالنيران الصديقة، عندما حول مدافع فينورد لوتشارل جيرتويدا الكرة خطأ في مرمى فريقه محاولاً تشتيت كرة عرضية «14»، وأضاف ماريو هرموسو الهدف الثاني «57»، رد عليه فينورد بواسطة ماتس ويفر، لكن الكلمة الأخيرة كانت لفريق العاصمة الإسبانية الذي سجل له الأرجنتيني سانيتاجو خيمينيس خطأ في مرمى فريقه «81» هدف الحسم.