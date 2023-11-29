الهلال إلى دور الـ 16 في «أبطال آسيا»

نامانجان (أ ف ب)



لحق الهلال السعودي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بفوزه على مضيفه نافباخور الأوزبكستاني 2-0، على الملعب المركزي في نامانجان، ضمن الجولة الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الرابعة.

وسجل «البديل» البرازيلي مالكولم أوليفيرا «68»، وسالم الدوسري «85» الهدفين، علماً أن الأخير أهدر ضربتي جزاء الاولى في الدقيقة 11، والثانية في الدقيقة 68، والتي استغل مالكولم ارتدادها، وافتتح منها التسجيل.

وضمن الهلال صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام منافسه الوحيد على بطاقة المجموعة نافباخور الذي لن يكون بمقدوره إزاحة الفريق السعودي في الجولة السادسة الأخيرة كون الأخير بتفوق عليه في المواجهتين المباشرتين.

ولحق الهلال بالعين الإماراتي «المجموعة الأولى» والنصر السعودي «الرابعة»، وكاواساكي فرونتالي الياباني «التاسعة»، وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي «العاشرة».

واندفع الهإلال الهجوم منذ البداية وحاصر نافباخور في نصف ملعبه، وحصل على ضربة جزاء عندما لمس لاعب الوسط الصربي يوفان يوكيتش الكرة بيده داخل المنطقة، انبرى لها الدوسري، لكن كرته ارتدت من القائم الأيمن إلى خارج الملعب «11».

وكاد الشهري أن يهز الشباك مطلع الشوط الثاني، بعد أن استلم كرة رائعة من عبدالله الحمدان، وتوغل وراوغ الحارس يوسوبوف، لكنه سدد في الشباك الجانبية، وتابع يوسوبوف تألقه، وتصدى على دفعتين لرأسية القحطاني، بعد عرضية محمد البريك «58».

وحصل الهلال على ضربة جزاء ثانية، إثر لمسة يد للمدافع الصربي الآخر فيليب إيفانوفيتش، وانبرى لها مرة أخرى الدوسري، إلا أن الحارس يوسوبوف تصدى لها هذه المرة، وارتدت منه إلى مالكولم الذي تابعها داخل المرمى من أول لمسة للكرة، بعد ثوانٍ من دخوله مكان القحطاني «68».

وعوَّض الدوسري خيبته في ضربتي الجزاء، عندما أضاف الهدف الثالث بتسديدة رائعة من منتصف ملعب نافباخور، مستغلًا تقدم الحارس الأوزبكي يوسوبوف «85».

وفي المجموعة ذاتها، فاز ناساجي مازانداران الإيراني على ضيفه مومباي سيتي الهندي 2-0 على ملعب آزادي في طهران، وسجل محمد رضا آزادي «15»، ولاعب مومباي هالين نونجتدو «32 خطأ في مرمى فريقه» الهدفين.

وتقام الجولة السادسة الأخيرة في الرابع من ديسمبر المقبل، حيث يلتقي مومباي سيتي مع نافباخور في بوني، والهلال مع ناساجي مازانداران في الرياض.

وفي المجموعة الأولى، تجرع العين بطل نسخة 2003، والضامن لتأهله إلى دور الـ16 للنسخة الحالية خسارته الأولى، أمام ضيفه باختاكور الأوزبكستاني 1-3، فيما أنعش الفيحاء السعودي آماله في المنافسة على وصافة المجموعة، بفوزه على ضيفه أهال التركمانستاني 3-1 أيضاً.

وكان العين ضمن تأهله في الجولة الماضية في صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، من أربعة انتصارات متوالية، قبل أن يمنى بخسارته الأولى أمام باختاكور في مباراة خاضها بالصف الثاني.

ورفع باختاكور من جهته رصيده في المركز الثاني إلى 7 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام الفيحاء، علماً أنهما يلتقيان في قمة ساخنة لحسم وصافة المجموعة في الجولة السادسة الأخيرة في الخامس من ديمسبر المقبل في طشقند، فيما يلعب أهال مع العين في عشق أباد في مباراة هامشية.

ويتأهل بطل كل مجموعة إلى ثمن النهائي، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس لغرب آسيا.