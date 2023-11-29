أوسيمين.. «محل شك»!

نابولي (رويترز)



قال والتر ماتساري مدرب نابولي الجديد، إن مشاركة المهاجم البارز فيكتور أوسيمين أمام ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم «الأربعاء» لا تزال محل شك، رغم عودته إلى الدوري الإيطالي مطلع الأسبوع.

وعاد أوسيمين للمشاركة في الفوز 2-1 على أتلانتا يوم السبت، بعد غياب لمدة شهر، بسبب إصابة في الفخذ لكن ماتساري، الذي عاد إلى تدريب نابولي لفترة ثانية هذا الشهر، ليحل محل رودي جارسيا، قال إنه لا يزال يشعر بالقلق بشأن اللاعب النيجيري.

وقال ماتساري في مؤتمر صحفي «اليوم سأتحدث إلى الأطباء وأوسيمين، ونرى إذا كان بوسعه اللعب لربع أو نصف ساعة، مثل هذا اللاعب المهم لا ينبغي الضغط عليه، وتحميله أكثر من اللازم، سنرى إذا كنا سنبدأ به أم سيشارك بديلاً».

وقال ماتساري إن مباراة المجموعة الثالثة في مدريد لن تكون مهمة سهلة لنابولي، بعد خسارته 3-2 أمام ريال مدريد، في آخر لقاء بينهما في أكتوبر الماضي.

وأوضح «لدينا مواجهة مهمة للغاية ضد أحد أقوى الفرق في العالم، وسنرى أين نقف، في هذه الأثناء دعونا نبدأ بالفوز مرة أخرى».

وأشاد ماتساري بزميله الإيطالي ومدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي ولاعب الوسط البالغ من العمر 20 عاماً جود بيلينجهام.

وقال «بيلينجهام لاعب استثنائي، وبوسعه أن يصبح من الأساطير، بالنسبة لأنشيلوتي أعتبره الأفضل في التدريب، لأنه فاز بكل شيء، لكن الأمر لا يتعلق بي أو به في الملعب، إنها مواجهة بين فريقين وسنرى ما الذي سيحدث، وريال مدريد أحد أقوى الفرق في العالم على الورق، كيف تضع ريال مدريد في موقف صعب؟ عندما ننزل إلى الملعب سنرى».

ويحتل نابولي المركز الثاني في المجموعة بسبع نقاط، متأخراً بخمس نقاط عن ريال مدريد، ومتفوقاً بأربع نقاط أمام براجا الذي يستضيف أونيون برلين متذيل الترتيب.