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الرياضة

بنتانكور يغيب إلى فبراير

بنتانكور يغيب إلى فبراير
29 نوفمبر 2023 09:17

لندن (د ب أ)

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ذكرت تقارير إعلامية أن رودريجو بنتانكور لاعب وسط أوروجواي، يغيب عن توتنهام حتى فبراير المقبل، بعد إصابته بتمزق في أربطة الكاحل.
وتعرض بنتانكور «26 عاماً» للإصابة عقب التحام من جانب ماتي كاش لاعب استون فيلا، خلال المباراة التي خسرها فريقه 1-2، وكشفت الفحوص الطبية حجم الإصابة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا».
وسجل بنتانكور مشاركته الأولى من بداية المباراة، منذ عودته من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، والتي أبعدته عن الملاعب من فبراير الماضي.
وتمثل إصابة نجم منتخب أوروجواي صدمة جديدة للمدرب الأسترالي انجيه بوستيكوجلو، الذي يعاني بالفعل من قائمة غيابات طويلة، سواء بسبب الإصابة أو الإيقاف.
وتضم قائمة الغائبين في توتنهام جيمس ماديسون وميكي فان دي فين الوافدين للفريق الصيف الماضي، في الوقت الذي تعرضه فيه المدافع كريستيان روميرو للإيقاف ثلاث مباريات.

الدوري الإنجليزي
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