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الرياضة

«فتيات الشارقة» بطل دوري الشطرنج للسيدات

«فتيات الشارقة» بطل دوري الشطرنج للسيدات
29 نوفمبر 2023 10:08

دبي (الاتحاد) 

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فاز نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بلقب الدوري العام للسيدات الذي ينظمه اتحاد الشطرنج بين أندية اللعبة، وأنهى «فتيات الشارقة» مشواره في البطولة برصيد 9 نقاط، وجاء نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وحل نادي دبي للشطرنج والثقافة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في المركز الرابع والأخير.
كانت الجولة الأخيرة من الدوري قد أسفرت عن فوز نادي العين على نادي دبي بنتيجة 5.5 مقابل نصف نقطة، في المواجهات التي أقيمت بينهما بقاعة نادي العين، فيما فاز فتيات الشارقة على نادي أبوظبي بنتيجة 3.5 مقابل 2.5 نقطة في المواجهات التي جرت بينهما بصالة نادي أبوظبي.
كان فتيات الشارقة قد دشن البطولة بالتعادل مع دبي 3-3، وفاز على العين 4-2، وعلى أبوظبي 3.5 مقابل 2.5 نقطة، في مواجهات العودة فاز على دبي 4-2، خسر أمام العين 1-5، وفاز على أبوظبي 3.5 مقابل 2.5 نقطة.
وأعربت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، عن سعادتها بفوز فريق النادي بدوري السيدات، مؤكدة أن هذا الفوز هو امتداد لنجاحات كثيرة على المستوى المحلي والخارجي، ويكشف الجهد الكبير والعمل المستمر داخل النادي من أجل رفع المستوى الفني للاعبات والوصول إلى منصات التتويج، كما يمثل هذا النجاح رافداً للمنتخبات الوطنية وهو الهدف الأسمى لنا من خلال التعاون مع اتحاد الشطرنج في كل الأحداث.

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