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الرياضة

«الإعصار» يستعد لـ «المهمة الصعبة»

«الإعصار» يستعد لـ «المهمة الصعبة»
29 نوفمبر 2023 10:20

 
مراد المصري (دبي)

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يستعد حتا لمباراة عجمان يوم الجمعة، ضمن «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ويدرك أنه أمام مهمة صعبة، وبعد تفوقه «خارج الديار» على الإمارات في الجولة قبل الماضية، يتطلع إلى إنجاز غير مسبوق، بحصد انتصارين متتاليين خارج ملعبه في الدوري.
وبعد تفوقه الكبير على «الصقور» قبل «التوقف الدولي»، تعرض «الإعصار» لضربة «موجعة» بالخسارة مباشرة، بعد استئناف المنافسات في الجولة الماضية على أرضه أمام بني ياس، رغم النقص العددي في «السماوي»، وهو ما طرح التساؤل، حول مدى جاهزية الفريق، رغم حصوله على 3 أسابيع، من فترة التوقف، لم يخض خلالها أي «ودية»، وظهر من دون فاعلية أمام منافسه، ما يجعله مطالباً بتحسين الصورة أمام «البركان» في الجولة القادمة.
وتلقى ألكسندر ميركل لاعب حتا دفعة معنوية، بعد اختياره ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر في «أدنوك للمحترفين»، والساعي لترك بصمته بشكل أقوى مع حتا، فيما يتطلع بقية عناصر المجموعة بقيادة المدرب الإيطالي فابيو فيفياني لاستعادة الشهية التهديفية مرة أخرى، في مباراة لن تكون سهلة أمام عجمان «المنتشي»، بالفوز في الجولة الماضية، بقيادة مدربه الروماني دانيال إيسايلا.
ويسعى حتا في المرحلة المقبلة من الدوري لتحسين أرقامه، وهو أكثر الفرق تعرضاً للخسارة، في 7 من أصل 8 مباريات إلى الآن، والأقل على الصعيد التهديفي بتسجيله 6 أهداف، منها 4 أهداف في مباراة واحدة، وهو ما يجعله يحتل حالياً المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

دوري أدنوك للمحترفين
حتا
عجمان
الإمارات
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