«أبوظبي للزوارق» يطارد ألقاب الجولة الختامية لـ «الفورمولا-1»



أبوظبي (الاتحاد)



برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة، لجولة مهمة من البطولات العالمية والمحلية في ديسمبر المقبل، والتي يسعى من خلالها إلى حصد العديد من الألقاب والمراكز الأولى في الجولات التي يشارك من خلالها في الفترة المقبلة.

ويشارك فريق أبوظبي في الجولة الأولى من بطولة العالم للفئة الثالثة، والتي تقام في خورفكان من 5 إلى 8 ديسمبر، وتنطلق بعدها الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1» في الشارقة وعلى بحيرة خالد، مع الموعد السنوي والدائم للبطولة التي تختتم 10 ديسمبر.

ويستعد الفريق بسلسلة من التدريبات والتحضيرات على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي لكلا الفئتين، حيث تستمر التمارين وبشكل شبه يومي، في إطار الاستعداد للمنافسات المقبلة.

ويعتزم الفريق المشاركة في منافسات الفئة الثالثة بزورقين، بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير وفالح المنصوري وشون تورنتي، فيما يشارك في الجولة الختامية من «الفورمولا-1» بثلاثة زوارق بقيادة ثاني القمزي وشون تورنتي وراشد القمزي.

ويستعد الأبطال من أجل مشاركة قوية، وأيضاً للمنافسة على ألقاب الجولات، حيث يطمح إلى تسجيل بداية قوية في منافسات الفئة الثالثة، بالإضافة إلى الخروج بلقب الجولة الختامية لمونديال «الفورمولا-1»، وحسم جوناس آندرسون السويدي لقب البطولة، بعد أن وصل إلى «النقطة 63» في الترتيب العام للبطولة، وابتعد بشكل كبير عن أقرب منافسيه على اللقب.

من ناحيته، وجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، مؤكداً أن الدعم الدائم والمتابعة للفريق في كل مشاركاته أسهمت في أن يصنع لنفسه إنجازات، وحضوراً قوياً على المستويين العالمي والمحلي أيضاً.

وأشار إلى أن المشاركات المقبلة لفريق أبوظبي تسجل له رصيداً جديداً من التفوق الفني والحضور، سواء في بطولة الفئة الثالثة أو في ختام «الفورمولا-1» وقال: يواصل فريق أبوظبي حضوره العالمي، وأيضاً الوصول إلى الألقاب والمراكز الأولى في مشاركاته كافة، ونطمح لتعزيز الحضور والانتشار بشكل أكبر.

وعن حظوظ الفريق في البطولات المقبلة، قال: اللقب حُسم في بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1»، ولكن لا نزال نمتلك حظوظ الظفر بلقب الجولة الختامية، والوصول إلى «الوصافة» في البطولة، كما أننا نسعى في منافسات الفئة الثالثة لتصدر الترتيب العام منذ بداية المنافسات والجولة الافتتاحية.

وشكر سالم الرميثي هيئة الإنماء السياحي في إمارة الشارقة ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، حيث تحتضن «الإمارة الباسمة» سلسلة البطولات القادمة في شواطئها المختلفة، وتقدم الصورة الراقية والمعتادة للتنظيم المتميز.