توخل عينه على أفضل لاعب في «البارسا»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أبدى توماس توخل المدير الفني لبايرن ميونيخ، إعجابه الشديد بقلب الدفاع الأوروجواياني رونالد أراوخو «24عاماً» لاعب برشلونة الإسباني، وأبدى اهتمامه الشديد بضمه إلى «أليانز أرينا» معقل «البايرن»، وتمنى لو بمقدور «البافاري» الحصول على خدماته خلال »الميركاتو الصيفي» المقبل.

وذكرت مصادر صحفية ألمانية أن توخل مشجع كبير لهذا المدافع الدولي، وأنه يتابعه باهتمام شديد، سواء في مبارياته مع «البارسا»، أو مع منتخب «السيليستي».

غير أنه لا يتفاءل كثيراً بإمكانية حدوث هذه الرغبة، لأنه من الواضح أن برشلونة لا يفكر مطلقاً في الاستغناء عن اللاعب ويتمسك بالاحتفاظ به، ويسعى لتمديد عقده لفترة أطول.

وأصبح أراوخو منذ انضمامه للفريق الأول لبرشلونة، بعد تصعيده من الفريق «ب»، أحد الأعمدة الأساسية، ويُعتبر حالياً واحداً من أفضل المدافعين في أوروبا، وعندما يكون جاهزاً وفي «الفورمة»، يتم وضع اسمه أول لاعب في التشكيلة الأساسية لتشافي هيرنانديز المدير الفني، ويتوقع له الكثيرون أن يصبح يوماً «كابتن» الفريق.

واعترف أراوخو بأنه يعشق برشلونة، ولا يرغب في اللعب لأي فريق آخر، ما يعني أن أي مطالبة بالحصول على خدماته من أي فريق آخر أو مديرفني، ليست واقعية، حتى لو كانت إدارة برشلونة تنوي بيع عدد من لاعبيها، من أجل تخفيف مشاكلها المالية الصعبة.

ويأمل أراوخو أن يصبح «الكابتن» الأول لبرشلونة، وهو بالفعل ليس بعيداً عن ذلك، إذ لا يسبقه في الترتيب حالياً إلا سيرجيو روبرتو، والحارس الألماني مارك أندري - تيرشتيجن، ويأتي هو ثالثاً.

ويبدي أراوخو سعادته البالغة، لكونه أصبح مصنفاً قائداً لـ «البارسا»، ويحمل شارة «الكابتن» في غياب سيرجيو روبرتو وتيرشتيجن.

غير أن أراوخو يعتبر نفسه قائداً طبيعياً، سواء ارتدى الشارة من عدمه، وإنه يستمر هكذا حتى نهاية مشواره مع «الكتالوني».

وشدّد أراوخو على حقيقة أنه يشعر بأنه عنصر مهم جداً في برشلونة ولدى الجماهير، وظهر ذلك واضحاً عندما أصيب لفترة طويلة في الصيف الماضي.

وطالب أراوخو زملاءه بالعمل بجد وإخلاص، من أجل الظهور بالمستوى الذي كانوا عليه في الموسم الماضي، عندما حصلوا على بطولة الدوري «الليجا».

يذكر أن برشلونة نجح في الفوز على بورتو البرتغالي 2-1، في الجولة الخامسة، وقبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي، وتتصدر مجموعته التي تضم أيضاً شختار دونتسك ورويال أنتويرب.

بدأ رونالد أراوخو، المولود في 7 مارس 1999، مسيرته الاحترافية في رينتيستاس 2016-2017، ومن بعده بوسطن ريفر2017-2018، وشد الرحال إلى «كتالونيا»، ولعب لفريق برشلونة «ب» من 2018 إلى 2020، ولكنه شارك مع الفريق الأول من 2019، ولعب أراوخو لمنتخبي 18 و20 سنة، وتصعيده إلى المنتخب الأول عام 2020.