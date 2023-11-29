غنتوت يستعد لانطلاق كأس سلطان بن زايد للبولو



أبوظبي (الاتحاد)



بدأت استعدادات نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، لتنظيم كأس سلطان بن زايد للبولو السنوية الرابعة، بمستوى «6-8 هاند كاب»، وتتجدد إقامتها تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، من 12 إلى 23 ديسمبر المقبل، بعد أن شهدت البطولة الثالثة مشاركة 8 فرق، وفاز بلقبها الذهبي «أنكورا بولو»، بعد أن حصد لقب البطولة في نسختها الرسمية الأولى، بينما فاز «بن دري بولو» بلقب البطولة الثانية، وكان ميلاد تلك البطولة بمهرجان جماهيري احتفالي عام 2019، على كأس المغفور له الشيخ سلطان بن زايد للبولو، وفاز بلقب المهرجان آنذاك «غنتوت ياس» بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

وتعقد اللجنة المنظمة للبطولة السنوية مؤتمراً صحفياً في غنتوت، للكشف عن تفاصيل استعدادات النادي لتنظيم البطولة الاستثنائية، والفرق المشاركة، والجهات الراعية والمساهمة، مواصلة للنجاحات في النسخ الثلاث الماضية.

وأكد خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي رئيس اللجنة المنظمة، أن استمرار تنظيم البطولة السنوية بتوجيهات مباشرة من سمو رئيس النادي، يمثل نوعاً من قيم الوفاء والتقدير للمغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي قدم الكثير لرياضة الإمارات بشكل عام وللفروسية والتراث تحديداً، لذلك يحرص النادي على تنظيمها سنوياً، تخليداً لذكراه العطرة، وعرفاناً بدوره ومساهمته في دعم تراث الإمارات، في مختلف المجالات.