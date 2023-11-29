«أبوظبي للسيدات» يواجه الأردن ودياً



أبوظبي (الاتحاد)



تغادر بعثة فريق نادي أبوظبي الرياضي لكرة القدم النسائية، إلى العاصمة عمان، يوم الخميس، لخوض مباراتين وديتين دوليتين أمام منتخب الأردن 2 و5 ديسمبر المقبل، ضمن استعدادات نادي أبوظبي بطل دوري الدرجة الأولى للسيدات موسم 2022-2023، للموسم الجديد، وتضم البعثة 29 فرداً، منهم الوفد الإداري والفني و22 لاعبة.

والتقي محسن محفوظ عضو مجلس الإدارة مدير عام النادي بالبعثة الإدارية قبل السفر، ناقلاً لهم تحيات وأمنيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، برئاسة معالي محمد مبارك بن فاضل المزروعي، متمنياً لهم التوفيق في رحلتهم إلى الأردن الشقيقة، وعكس الوجه المشرق لكرة القدم النسائية الإماراتية، بعد أن جاءت الموافقة على تلبية الدعوة، تقديراً للنتائج المشرفة التي يحققها الفريق الذهبي، منذ تأسيسه عام 2005، وتحت مظلة اتحاد الكرة، اعتباراً من موسم 2010–2011، واستثماراً لرعاية ودعم المسؤولين في النادي، ومتابعة واهتمام مجلس أبوظبي الرياضي.

وضمت البعثة الإدارية ديما الإبراهيم مديره الفريق، وسارة حسنين المدير الفني، والمعالجة الفيزيائية للعلاج الطبيعي فنانيتا ماهيش، ومساعد المدرب ياسين أخياط، ومساعد المدرب وفاء نشعي، وإداري الفريق محبوب عالم ولاكسمى راوت مرافقاً، بجانب 22 لاعبة، وهن الحارسة روضة المهيري، وفاطمة الحوسني، وروان الحمادي، وعائشة عبد الرحمن، والعنود خالد، ويوجينيا كور، وغنيمة راشد، ورشيدة إبراهيم، ودليلة زروقي وبريسيلا لارتي، ومروة عبدالله، وشما خميس، أجيمانج اسيريفي، وطرفه الغافري، وناديا هلوخما، ولوريتا أفول، وسيلينا نياما، وفادية طيفور، وليديا كرامباه، وشهد خالد، وفاطمة غلام والحارسة جين كروز.

وتأتي استعدادات منتخب الأردن للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة في فبراير المقبل بالسعودية، واستعان منتخب الأردن باللاعبات المحترفات في الخارج لدعم الفريق في التجربتين الدوليتين.