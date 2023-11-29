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الرياضة

«الكسر» يبعد بوريلو من كأس آسيا

«الكسر» يبعد بوريلو من كأس آسيا
29 نوفمبر 2023 10:45

 
ملبورن (رويترز) 

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أعلن نادي وسترن سيدني واندرارز، استبعاد الجناح الأسترالي براندون بوريلو، من كأس آسيا لكرة القدم مطلع العام المقبل، بعد إصابته بكسر في القدم.
وأضاف الفريق أن بوريلو أصيب في مباراة قمة أمام سيدني إف.سي بالدوري المحلي مطلع الأسبوع، ويغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر.
وتنطلق البطولة القارية التي تستضيفها قطر في 12 يناير، وتستهل أستراليا بطلة 2015 مشوارها بمواجهة الهند في اليوم التالي.
وتألق بوريلو مع المنتخب الأسترالي بقيادة المدرب جراهام أرنولد، وسجل في مرمى بنجلادش بتصفيات كأس العالم في ملبورن مؤخراً.
وقال واندرارز «تساند عائلة وسترن سيدني واندرارز بأكملها براندون خلال الجراحة وبرنامج التعافي، وتأمل في عودته للمنافسات في أسرع وقت».

كأس آسيا
قطر
أستراليا
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