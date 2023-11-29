ليما «هاتريك» في استفتاء «سبورت فور أوول»



دبي (الاتحاد)



أعلنت شبكة سبورت فور أوول الإخبارية، عن جوائز نجوم الاستفتاء لاختيار أفضل اللاعبين، في «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وأسفرت عن احتفاظ «أيقونة» الوصل فابيو ليما بكأس «سبورت فور أوول» للمرة الثالثة هذا الموسم، بعدما نجح في قيادة «الإمبراطور» إلى الانفراد بصدارة «دورينا»، عقب تسجيله أحد أجمل أهداف الجولة، وأسهم في فوز فريقه على الجزيرة 4-2، محققاً نسبة 65% من إجمالي أصوات المشاركين في الاستفتاء، ومتفوقاً على مهاجم البطائح سيكو بابا 21%.

وفي فئة أفضل حارس، حسم خالد عيسى «العين» القفاز الذهبي برصيد 60.5%، جمعها من شبه إجماع الخبراء بـ 24 بطاقة ترشيح من أصل 25 بنسبة 48%، وتحصل على 12.5% من أصوات الجماهير، متقدماً بفارق واضح على حارس الوصل خالد السناني 36.2%.

وفي سباق جائزة أفضل صافرة، واصل التحكيم الإماراتي تفوقه على الطواقم الأجنبية، بعدما حصل «الدولي» عادل النقبي، على إشادة واسعة من خبراء التحكيم، عقب نجاحه في إدارة قمة الجزيرة والوصل، ليحصد جائزة أفضل حكم ساحة بنسبة 67%، على حساب البرتغالي تياجو مارتينيز 19%، وجاء في المركز الثالث، عيسى خليفة الذي أدار لقاء خورفكان وعجمان برصيد 14%.

ويذكر أن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» الذي يواصل عامه السادس، يقتصر على مباريات دوري المحترفين أسبوعياً، وتعتمد آلية التصويت في الاستفتاء على تقسيم نسبة 50% للجنة من 25 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 50% للتصويت الجماهيري لمتابعي الشبكة.