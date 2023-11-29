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الرياضة

جوارديولا: للمرة المليون أنا «منبهر» بهالاند

جوارديولا: للمرة المليون أنا «منبهر» بهالاند
29 نوفمبر 2023 11:58

 
مانشستر (رويترز) 

امتدح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاعبه إرلينج هالاند، بعدما أضاف رقماً قياسياً آخر إلى سجلاته. 

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وأصبح هالاند «23 عاماً» أسرع لاعب يسجل 40 هدفاً في دوري أبطال أوروبا بهدفه في الدقيقة 54 الذي قاد به انتفاضة «السيتي» للفوز 3-2 على لايبزج، ليضمن صدارة المجموعة السابعة، قبل جولة على نهاية دور المجموعات.
وقبل ثلاثة أيام، أصبح هالاند أسرع لاعب يسجل 50 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في التعادل 1-1 مع ليفربول.
وقال جوارديولا مازحاً حين طلب منه صحفيون التعليق على إنجاز هالاند مرة أخرى؟ هل يجب أن أخبرك مرة أخرى، وللمرة المليون أنا منبهر حقاً، فزنا، وحقق هالاند رقماً قياسياً آخر، تهانينا، إنه لاعب رائع، قلتها كثيراً السعادة لا تسعنا بما يفعله هالاند، نحن نحبه، ليس فقط للأهداف التي يسجلها، ولكن لأشياء أخرى كثيرة.
واستغرق الأمر من هالاند 35 مباراة فقط، ليصل إلى 40 هدفاً محطماً رقم رود فان نيستلروي البالغ 45 مباراة، ولكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لجوارديولا هو أن هالاند بدأ صحوة «السيتي» بعد شوط أول بطيء للغاية، تركهم متأخرين بهدفين للمرة الأولى في مباراة بدوري أبطال أوروبا منذ 2018.
وقال جوارديولا إنه يأمل أن يتعلم لاعبوه من هذه المباراة المتقلبة، وأضاف «لم يكن الفوز بهذه المباراة سهلاً، يجب أن ننظر في المرآة، ونقول لأنفسنا علينا أن نفعل ما هو أفضل، 
ولكن في فبراير «دور 16» سنكون هناك في صدارة المجموعة، لا أعرف من سنواجه، لكن مباراة الإياب ستكون على أرضنا، وأظهرنا مرة أخرى قدرتنا على تحقيق انتفاضة والعودة في النتيجة».

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
لايبزج
إيرلينج هالاند
جوارديولا
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