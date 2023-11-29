طاقم عُماني يدير «السوبر الإماراتي البحريني» لليد



رضا سليم (دبي)



أنهى اتحاد اليد الترتيبات الخاصة بالنسخة السادسة لكأس السوبر الإماراتي البحريني، والتي تجمع بين الشارقة والنجمة البحريني، بصالة «الملك»، في الساعة الخامسة مساء السبت المقبل، حيث تصل بعثة الفريق الضيف الجمعة، وأيضاً علي عيسى رئيس الاتحاد البحريني، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ويخوض النجمة تدريبه الرئيس بصالة الشارقة في اليوم نفسه.

ويدير المباراة الطاقم القاري العُماني المكون من هشام الدغيشي وحسين الحسني، وتم ترشيحه من الاتحاد الآسيوي، وعلى الطاولة علي جعفر للتسجيل، والميقاتي ياسر النقبي، والمراقب الفني جمال سيف، ومعه عبدالله خميس.

وشارك الشارقة والنجمة في البطولة الآسيوية رقم 26 للأندية أبطال الدوري، التي استضافها القادسية الكويتي، وخرج الفريقان من الدور الأول بفارق الأهداف في المجموعتين، إلا أن المشاركة الآسيوية الأخيرة تؤكد جاهزيتهما للتعويض والبحث عن لقب جديد، خاصة أن النجمة حامل لقب البطولة الآسيوية.

يذكر أن الفريق البحريني يسيطر على ألقاب السوبر الإماراتي البحريني، بعدما فاز بالنسخة الأولى 2017، والثانية 2018، والرابعة 2021، والخامسة 2022، وهي الأخيرة أي أنه يلعب المباراة حاملاً للقب، وفي جميع النسخ فاز على الشارقة، بينما المرة الوحيدة التي فاز فيها الشارقة اللقب في النسخة الثالثة 2019 أمام باربار.

من ناحية أخرى يواصل الشارقة تدريباته بصالة النادي، استعداداً لـ «السوبر»، بعدما طوى صفحة الخروج المبكر والصادم من البطولة الآسيوية، حيث حاول الجهاز الفني بقيادة سامي السعيدي إخراج اللاعبين من الحالة المعنوية الصعبة، خاصة أن الخروج جاء بفارق الأهداف كما أن الفريق فاز في 4 مباريات متتالية، ولم ينجح في التأهل، رغم أن خطته كانت المنافسة على اللقب، كما حرص الجهاز الفني على رفع لياقة اللاعبين من خلال التدريبات بصالة الحديد.