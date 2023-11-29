روكي يكسب التحدي مع عجمان



رضا سليم (دبي)



تحول المهاجم الكاميروني روكي مارسيانو «21 عاماً» إلى نجم الشباك لعجمان، بعدما نجح في تسجيل أول أهدافه، وقاد «البرتقالي» إلى الفوز الأول في الدوري، والذي جاء على حساب خورفكان في «الجولة الثامنة».

وجاء الهدف بعد 320 دقيقة خاضها مع الفريق الأول، ورغم أن إدارة النادي تعاقدت معه الموسم الماضي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في فئة اللاعب المقيم، إلا أنه لم يسجل أهدافاً في الموسم الماضي مع الفريق الأول، ولعب 152 دقيقة فقط، في حين لعب مع «الرديف» الموسم الماضي، وسجل 6 أهداف خلال 8 مباريات.

وكسب روكي التحدي، بعدما دفع به المدرب الروماني إيسايلا، ليقود هجوم «البركان» أمام «النسور»، في غياب المغربي وليد أزارو «هداف الفريق» للإصابة، ولم تكن هناك حلول أخرى أمام المدرب، خاصة أن علي مدن وبريستيج مبونجو يلعبان على الأطراف، وكانت أمام «الفتى الصغير» فرصة ذهبية، لأن يشارك من بداية المباراة، ورغم أنه أهدر فرصاً عدة مؤكدة، لتسجيل أهداف أخرى إلا أن الهدف الافتتاحي في المباراة، كان وراء ارتفاع الحالة المعنوية للاعبين، بحثاً عن أول فوز في الدوري، والذي تأخر إلى «الجولة الثامنة».

ولعل ما قدمه المهاجم الكاميروني، يكتب شهادة ميلاد جديدة مع الفريق، خاصة أن إيسايلا لا يزال في مرحلة اكتشاف قدرات اللاعبين، بعدما تولى المهمة بدلاً من البرازيلي كايو زاناردي، وسيكون الورقة الرابحة في يد المدرب، سواء بالدفع به في أوقات معينة، أو تغيير الخطة، واللعب بمهاجمين اثنين، بجوار وليد أزارو.

وتعاقدت إدارة عجمان مع روكي في ديسمبر 2022، قادماً من خورازم الأوزبكي، وكان هداف الدوري برصيد 16 هدفاً في 22 مباراة، ويجيد اللعب في مركز رأس الحربة، وسبق له اللعب مع منتخب الكاميرون للناشئين، وهو ثاني كاميروني يلعب لـ «البرتقالي» بعد سيباستيان سياني موسم 2019-2020.

يذكر أن موقع «ترانسفير ماركت» يُقدر سعر روكي مارسيانو بـ 300 ألف يورو، في سوق الانتقالات.